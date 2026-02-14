Carnaval de Rua na Via Oeste agita São José dos Campos com três dias de festa gratuita

Após o sucesso do Pré-Carnaval, a cidade de São José dos Campos já se prepara para mais um grande evento popular. A organização do Carnaval de rua oficial confirmou a programação da 4ª edição do Carnaval de Sanja, que será realizado na Via Oeste, reunindo milhares de foliões do município e de cidades vizinhas do Vale do Paraíba.

A festa acontece no sábado, domingo e terça-feira, sempre das 15h às 22h, com trio elétrico e atrações musicais distribuídas ao longo de todo o período. A proposta é manter o clima de celebração iniciado no Pré-Carnaval e consolidar a Via Oeste como um dos principais pontos de encontro da folia na região.

Estrutura reforçada e programação diversificada

A organização confirmou uma estrutura ampliada para garantir conforto e segurança ao público. O evento contará com super trio elétrico, sistema de som profissional, reforço na segurança, brigadistas, ambulâncias e equipes de apoio. Também haverá praça de alimentação, bares e áreas de convivência, oferecendo infraestrutura adequada para receber milhares de pessoas ao longo dos três dias.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

No palco móvel, a programação reúne blocos tradicionais, DJs e shows ao vivo, mesclando pagode, samba, funk e música eletrônica. Entre os destaques estão o Bloco do Barbosa, o Bloco Império com DJ GBR, o Bloco da Mônaco, Batuque de Responsa, Bloco FF Elétrico com Fernando e Fabiano e o Bloco Império com o cantor Salgadinho.

A expectativa é de que o evento movimente não apenas a Via Oeste, mas também o comércio e os serviços da cidade, reforçando o Carnaval de Sanja como um dos principais eventos populares do calendário joseense.

Programação oficial

Sábado – 14 de fevereiro

15h – Abertura com aquecimento de DJ no trio

15h30 – Bloco Deixa Acontecer – Pagode do Raphinha

17h30 – Bloco do Barbosa

19h30 – Bloco Império – DJ GBR

Domingo – 15 de fevereiro

15h – Abertura com aquecimento de DJ no trio

16h – Batuque de Responsa

18h – Bloquinho da Mônaco – DJs Monaco

20h – Bloco Vai Tomando – DJ Ianco e DJ Thurzzz

Terça-feira – 17 de fevereiro

15h – Abertura com aquecimento de DJ no trio

15h30 – Bloco Pelados em Sanja

17h30 – Bloco FF Elétrico – Fernando e Fabiano

19h30 – Bloco Império – Salgadinho

Orientações ao público

A classificação do evento é para maiores de 18 anos. A organização recomenda que o público chegue cedo para aproveitar toda a programação e evitar filas no acesso às áreas de convivência.

Com entrada gratuita e atrações variadas, o Carnaval de rua na Via Oeste promete manter o ritmo da folia em São José dos Campos e reafirmar o evento como uma das maiores celebrações populares do Vale do Paraíba.