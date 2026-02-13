Conteúdo oferecido por:

Defesa Civil faz simulado de emergência em áreas de risco

Objetivo é e testar o tempo de resposta na evacuação de áreas sensíveis a desastres naturais; treinamento será neste sábado, 14/02, a partir das 10h

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 13/02/2026 15:43
Campos do Jordão conta com duas sirenes instaladas em áreas de risco - Foto @correianews

O bairro Britador, em Campos do Jordão, foi escolhido para o primeiro simulado de emergência do Sistema de Alerta Remoto (SISAR). Neste sábado de Carnaval, às 10h, a sirene instalada na avenida Frei Orestes Girardi, próximo à Parada Viola do bondinho, vai emitir mensagens sonoras orientando a população das áreas de risco a deixar suas casas. "Nosso objetivo é treinar a população sobre como agir em adversidades climáticas, orientando a se locomover para um local seguro”, destacou José Carlos Antunes, coordenador da Defesa Civil.

O objetivo é testar o tempo de resposta das forças de segurança na condução dos moradores até a Escola Municipal Monsenhor José Vita, localizada na Vila Ferraz, bairro vizinho ao Britador, onde equipes das secretarias de Saúde, Governo, Educação, Desenvolvimento Social e demais órgãos municipais estarão mobilizados para prestar atendimento. O simulado também vai contar com a participação da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal, Departamento do Sistema Viário e Defesa Civil.

O coordenador da Defesa Civil ressaltou a importância do treinamento para a elaboração do plano de fuga e proteção. "O tempo para abandono da área fica muito vinculado ao treinamento. Por isso, contamos com o apoio da população", destacou Antunes. Além do Britador, a rua Pavão, na Vila Santo Antônio, também recebeu do Governo de São Paulo um sirene de prevenção a desastres naturais, onde o simulado de emergência será realizado no dia 21 de fevereiro.

Serviço:

Simulado de Emergência - Bairro Britador

Data: sábado, 14 de fevereiro

Local: evacuação para a Escola Municipal Monsenhor José Vita - rua Jacareí, 110 - Vila Ferraz

Horário: 10h

