Leandro Sapucahy celebra 6 anos do Pé na Areia com feijoada e show especial em São José dos Campos

O cantor e compositor Leandro Sapucahy será a grande atração da comemoração de seis anos do espaço Pé na Areia, em São José dos Campos. A celebração acontece no sábado, 7 de março, em uma edição especial que combina feijoada e show ao vivo, marcando uma nova fase cultural da casa.

Reconhecido como um dos principais nomes do samba contemporâneo, Sapucahy promete transformar a tarde em uma verdadeira roda de samba, reunindo clássicos do gênero e sucessos autorais em um formato de palco 360°, que aproxima o artista do público e amplia a experiência musical.

Samba premiado e repertório consagrado

Vencedor do Grammy Latino e idealizador do projeto "Que Nem Antigamente", que conquistou forte engajamento nas plataformas digitais e nas redes sociais, o artista carioca traz a São José dos Campos um repertório que dialoga com a tradição e a renovação do samba.

O formato 360° permite maior interação e cria atmosfera intimista, característica das rodas de samba que consagraram o gênero no país. A proposta é resgatar a essência do encontro musical, aproximando músicos e plateia em um ambiente de celebração.

Programação reforça clima de festa

Além do show principal, a programação contará com apresentações de Vem pro Meu Mundo, Mix Brazuka e DJ Tigrão, ampliando a trilha sonora da festa e garantindo diversidade musical ao longo do evento.

A organização aposta em um line-up que mistura samba, pagode e brasilidades, consolidando o perfil do espaço como ponto de encontro de apreciadores da música brasileira.

Feijoada à vontade e ingressos antecipados

O evento inclui feijoada liberada das 12h às 15h30, reforçando o conceito de experiência gastronômica integrada ao espetáculo musical. Os ingressos estão disponíveis em duas modalidades: com feijoada inclusa ou apenas acesso ao show.

As vendas são realizadas exclusivamente de forma antecipada pela plataforma Sympla, já em segundo lote. Não haverá comercialização de entradas no dia do evento.

Nova fase do Pé na Areia

A comemoração também simboliza o lançamento de um novo formato do Pé na Areia, agora com foco ampliado no público familiar. A proposta inclui rodas de samba e feijoada todos os sábados, valorizando artistas locais e, em edições especiais, atrações de destaque nacional.

A casa mantém ainda a tradição do pagode aos domingos, reforçando sua identidade como espaço dedicado à música brasileira e ao fortalecimento do samba na região.

Com expectativa de público expressivo, o aniversário de seis anos promete consolidar o Pé na Areia como um dos principais polos de samba e entretenimento em São José dos Campos.