Divulgação dos pareceristas da Lei Aldir Blanc será feita dia 15 de junho

Lista com os escolhidos será publicada no site da prefeitura de Campos do Jordão - Foto: Sérgio Biagioni

A Secretaria de Valorização da Cultura de Campos do Jordão adiou a divulgação dos pareceristas escolhidos para avaliar e definir os projetos beneficiados pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) Ciclo 2. O cronograma foi alterado devido a intercorrências na seleção dos candidatos.

Com a mudança, o resultado preliminar da seletiva será divulgado no dia 15 de junho, e o resultado final será publicado no dia 22. Já o prazo para apresentar recursos será entre os dias 16 e 18 de junho no e-mail: cultura@camposdojordao.sp.gov.br

Puderam participar do chamamento público pessoas maiores de 18 anos com experiência comprovada no campo cultural e também microempreendedores individuais (MEIs) com atuação em arte, cultura e outras atividades profissionais cênicas e técnicas.

A lista com os nomes selecionados será publicada no site oficial da prefeitura de Campos do Jordão. O endereço eletrônico é: camposdojordao.sp.gov.br