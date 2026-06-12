Campos do Jordão terá arena da torcida nos jogos do Brasil

Praça do Gazebo será o ponto de encontro da torcida jordanense - Foto @correianews

A partir deste sábado, dia 13 de junho, Campos do Jordão passa a contar com um ponto de encontro para jordanenses e turistas assistirem aos jogos do Brasil na Copa do Mundo. A arena será montada na Praça do Gazebo, em Vila Abernéssia. A intenção da prefeitura é transformar o local em uma extensão do MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde a seleção estreia na competição contra o Marrocos.

“Queremos proporcionar à população e visitantes uma experiência coletiva de celebração durante um dos maiores eventos esportivos do planeta”, explicou Tânia Cunha, secretária de Valorização da Cultura, responsável pela realização do evento que foi inspirado na Fun Fest da FIFA.

A arena

Inspirado na Fun Fest da Fifa, o projeto “A Copa na Praça” prevê total infraestrutura para os torcedores não perderem nenhum lance. O local vai contar com um telão de led de 3 m de altura por 5 m de comprimento, bancos para melhor conforto, praça de alimentação e shows musicais para o público entrar no clima antes da bola rolar.

A estreia do Brasil vai contar ainda com um sistema de som e iluminação profissional. O jogo está marcado para as 19h, mas a partir das 17h começa a animação com o show da banda Os Jonjos. Será uma experiência compartilhada em um ambiente com clima de estádio, todos juntos empurrando a nossa seleção.

Além do dia 13, A Copa na Praça também será realizada nos dias 19 e 24 de junho, datas em que o Brasil entrar em campo na primeira fase do mundial. A torcida é para que o evento se prolongue até a final, no dia 19 de julho.

Serviço:

Projeto Copa na Praça

Data: dias 13, 19 e 24 de junho

Horário: sempre antes dos jogos do Brasil

Local: Praça do Gazebo, em Vila Abernéssia

Entrada grátis