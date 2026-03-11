Conteúdo oferecido por:

Maior ovo de Páscoa do Brasil será inaugurado nesta quarta-feira

Atração é a “cereja do bolo” na decoração da temporada de Páscoa em Campos do Jordão

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 11/03/2026 11:01
Estrutura do ovo de Páscoa gigante sendo montada na praça de Capivari - Foto Sérgio Biagioni

Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, recebe nesta quarta-feira, dia 11 de março, o maior ovo de Páscoa do Brasil! A peça de 20 m de altura, o equivalente a um prédio de sete andares, foi montada na praça de Vila Capivari, o centrinho turístico da estância. A inauguração está marcada para as 18h. “A intenção é quebrar a sazonalidade da cidade. Campos do Jordão, agora, tem temporada o ano todo”, afirmou o prefeito Carlos Eduardo (Caê), referindo-se à estratégia de criar produtos turísticos fora da temporada de inverno.

A Páscoa em Campos do Jordão promete ser a maior de todos os tempos. A programação diversificada reúne várias atrações para diversos públicos. A Páscoa gastronômica é uma delas. Criado especialmente para os amantes da culinária da montanha, o evento conta com a participação de 30 restaurantes que elaboraram receitas exclusivas utilizando produtos típicos da estação.

Além da parte gastronômica, a temporada também conta com a Páscoa esportiva, que inclui a 1ª Meia Maratona Internacional no dia 15 de março, entre outras atividades que juntas formam As Páscoas de Campos do Jordão. Mas o grande destaque é a decoração temática.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Desde o portal até Vila Capivari, a cidade inteira já entrou no clima.  A entrega do ovo de Páscoa gigante nesta quarta-feira marca a abertura oficial da temporada mais doce do ano. A expectativa da prefeitura é receber cerca de 500 mil turistas até o dia 12 de abril.

Venha entrar no clima das Páscoas de Campos do Jordão!

Serviço:

As Páscoas de Campos – Inauguração do maior ovo do Brasil

Data: quarta-feira, 11 de março

Horário: 18h

Local: Praça de São Benedito, 45 – Vila Capivari – Campos do Jordão SP

Links Patrocinados

Pousada Campos de Provence
Uma Pousada Especial localizada em Capivari a 4 quadras do Centrinho Turístico. Ofere...
Hotel Vila Inglesa
O Hotel Vila Inglesa oferece toda a tradição de um dos mais importantes Hotéis de Cam...
Art Lodge Campos do Jordão
Um universo texano te espera para muita diversão, aqui você encontra tudo que precisa...

Receba as notícias mais relevantes de Campos do Jordão e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Últimas Notícias

Dicas de Passeios

Agenda de Eventos

Toriba Musical – Itália na Mantiqueira (02)

Toriba Musical – Itália na Mantiqueira (02)

A programação musical do Hotel Toriba, sob a DIREÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO LUIZ BARKER, é...

Quando: 13/03/2026
Toriba Musical – Canções e Árias de Óperas (02)

Toriba Musical – Canções e Árias de Óperas (02)

A programação musical do Hotel Toriba, sob a DIREÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO LUIZ BARKER, é...

Quando: 14/03/2026
1ª Meia Maratona Internacional de Campos do Jordão

1ª Meia Maratona Internacional de Campos do Jordão

Vem aí a 1ª Meia Maratona Internacional de Campos do Jordão!  Além dos 21 km, o evento s...

Quando: 14/03/2026
Pamonhada Dona Chica 2026

Pamonhada Dona Chica 2026

Vem aí a Pamonhada Dona Chica 2026 em Campos do Jordão! Março é tempo de milho na Serra...

Quando: 14/03/2026
Toriba Musical – Itália na Mantiqueira (03)

Toriba Musical – Itália na Mantiqueira (03)

A programação musical do Hotel Toriba, sob a DIREÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO LUIZ BARKER, é...

Quando: 20/03/2026
Toriba Musical – Canções e Árias de Óperas (03)

Toriba Musical – Canções e Árias de Óperas (03)

A programação musical do Hotel Toriba, sob a DIREÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO LUIZ BARKER, é...

Quando: 21/03/2026