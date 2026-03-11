Maior ovo de Páscoa do Brasil será inaugurado nesta quarta-feira

Estrutura do ovo de Páscoa gigante sendo montada na praça de Capivari - Foto Sérgio Biagioni

Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, recebe nesta quarta-feira, dia 11 de março, o maior ovo de Páscoa do Brasil! A peça de 20 m de altura, o equivalente a um prédio de sete andares, foi montada na praça de Vila Capivari, o centrinho turístico da estância. A inauguração está marcada para as 18h. “A intenção é quebrar a sazonalidade da cidade. Campos do Jordão, agora, tem temporada o ano todo”, afirmou o prefeito Carlos Eduardo (Caê), referindo-se à estratégia de criar produtos turísticos fora da temporada de inverno.

A Páscoa em Campos do Jordão promete ser a maior de todos os tempos. A programação diversificada reúne várias atrações para diversos públicos. A Páscoa gastronômica é uma delas. Criado especialmente para os amantes da culinária da montanha, o evento conta com a participação de 30 restaurantes que elaboraram receitas exclusivas utilizando produtos típicos da estação.

Além da parte gastronômica, a temporada também conta com a Páscoa esportiva, que inclui a 1ª Meia Maratona Internacional no dia 15 de março, entre outras atividades que juntas formam As Páscoas de Campos do Jordão. Mas o grande destaque é a decoração temática.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Desde o portal até Vila Capivari, a cidade inteira já entrou no clima. A entrega do ovo de Páscoa gigante nesta quarta-feira marca a abertura oficial da temporada mais doce do ano. A expectativa da prefeitura é receber cerca de 500 mil turistas até o dia 12 de abril.

Venha entrar no clima das Páscoas de Campos do Jordão!

Serviço:

As Páscoas de Campos – Inauguração do maior ovo do Brasil

Data: quarta-feira, 11 de março

Horário: 18h

Local: Praça de São Benedito, 45 – Vila Capivari – Campos do Jordão SP