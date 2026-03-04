Conteúdo oferecido por:

“Aqui você respira” marca nova estratégia de promoção do turismo

Campos do Jordão adota nova identidade visual e cria estratégias de Marketing para divulgar a cidade como destino o ano inteiro

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 04/03/2026 09:10
Nova estratégia quer aquecer o turismo também na baixa temporada - Arte Divulgação

A natureza sempre foi o principal atrativo de Campos do Jordão, mas hoje quem visita a cidade respira muito mais do que somente ar puro. A estância possui várias atmosferas criadas a partir de experiências que podem ser vivenciadas nos campos da cultura, da gastronomia, do esporte, do lazer e, claro, da natureza.

Assim é o projeto “Todos os Campos”, que nasce para transformar as peculiaridades de Campos do Jordão em produtos turísticos capazes de atrair visitantes o ano inteiro. “Campos é maior que uma estação, que um fim de semana, e a gente vai mostrar isso. Não é inventar uma nova cidade, mas revelar melhor a cidade que sempre esteve aqui”, ressaltou Sérgio Valente, um dos mais importantes estrategistas de marca do Brasil que doou o projeto ao município.

Turismo de janeiro a janeiro

A pluralidade de atrativos faz de Campos do Jordão uma cidade única,  capaz de criar experiências também para públicos e épocas diferentes. A proposta do projeto é manter a cidade viva nos doze meses do ano. A estratégia batizada de Live Branding marca uma nova etapa de promoção turística da cidade, que já tem consolidado o branding de cidade mais alta do Brasil.

“Temos uma comunicação muito bem feita ressaltando a cidade mais alta do Brasil, e agora partimos para uma nova etapa que relembra a busca da cura na época da tuberculose reforçando que a cidade é sinônimo de bem-estar até hoje”, destacou Fábio Izar, secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico.

Aqui você respira!

A proposta prevê uma comunicação visual exclusiva para Campos do Jordão utilizando uma fonte única e versátil capaz de “vestir” as cores e temáticas de cada evento e atrativos da estância. A nova marca traz o slogam “Aqui Você Respira”, conceito que expressa a proposta de incentivar o turista a respirar Campos do Jordão de janeiro a janeiro.

Nova Identidade visual se destaca pela versatilidade - Arte Divulgação

A nova fonte desenhada especialmente para o projeto pode ser usada em materiais impressos, na instalação de letreiros e até mesmo na construção de mobiliários urbanos, como bancos em praças públicas ou quiosques de informações turísticas.

As ações

O projeto propõe a elaboração de um calendário de eventos dividido em três partes:

1-Grandes eventos – Transformarm datas e períodos importantes do ano em temporadas. Além da Páscoa e do já consolidado Festival de Inverno, o projeto sugere em setembro a criação do evento Campos das Nações, e em janeiro, Campos do Verão

2-Eventos médios – Atraem públicos de nichos específicos mas que movimentam toda a economia da cidade como festivais gastronômicos, de vinhos e cerveja, eventos esportivos, eventos corporativos como feiras e convenções e peregrinação, este mais voltado para atrair os visitantes de Aparecida.

3-Eventos dos empresários locais – Ativam o próprio negócio, como semanas temáticas em restaurantes com participação de hotéis, ou seja, um setor cresce com o sucesso do outro.

Todas as ações deverão envolver o Governo Municipal, o trade turístico e a sociedade. “Vinicius de Moraes já dizia que é impossível ser feliz sozinho. Por isso, é preciso que todos se unam porque junto é muito mais enriquecedor. Campos do Jordão é muitos destinos em um só”, afirmou Sérgio Valente.

Para o prefeito Carlos Eduardo (Caê), o projeto marca uma nova fase para o turismo de Campos do Jordão, que busca se consolidar como uma cidade de experiências únicas vividas não somente na alta temporada. “Precisamos de pessoas técnicas que possam identificar o que acontece na cidade e orientar o nosso trabalho, que será junto com os empresários e entidades de classe. Agora, todos vão seguir o caminho certo para o desenvolvimento de Campos do Jordão”.

