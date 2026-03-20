Campos do Jordão ganha força em prêmio nacional e se consolida entre os destinos mais desejados do Brasil

Campos do Jordão volta ao centro das atenções do turismo nacional com a divulgação dos finalistas do prêmio “O Melhor do Turismo Brasileiro”, iniciativa do jornal O Estado de S. Paulo (Estadão) que reconhece os principais destinos, hotéis e experiências do país. Mesmo sem aparecer isoladamente em todas as categorias, a cidade surge como um dos destinos que mais se encaixam no perfil valorizado pela premiação, especialmente em segmentos como turismo romântico, gastronomia e hotelaria de alto padrão.

A seleção funciona como um verdadeiro termômetro do setor e reforça tendências que vêm ganhando força no Brasil — muitas delas diretamente conectadas ao que Campos do Jordão oferece ao visitante.

Como funciona o prêmio que destaca o melhor do turismo no Brasil

Um dos diferenciais da premiação está no formato de escolha, que combina análise técnica com participação popular.

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Os finalistas são definidos por uma curadoria formada por jornalistas da editoria de Viagem do Estadão, especialistas do setor e profissionais do mercado turístico. Esse grupo é responsável por selecionar os três melhores nomes em cada uma das 25 categorias.

Na etapa final, o público assume papel decisivo: a votação é aberta e qualquer pessoa pode participar online, escolhendo seus favoritos. Esse modelo híbrido garante equilíbrio entre qualidade técnica e a experiência real dos viajantes.

Campos do Jordão se encaixa entre os melhores do país

Ao analisar os critérios da premiação, fica evidente por que Campos do Jordão se destaca no cenário nacional. A cidade reúne características altamente valorizadas pelos especialistas e pelo público:

Clima de montanha e atmosfera europeia

Forte apelo para viagens românticas

Gastronomia sofisticada

Hotelaria de alto padrão

Experiências exclusivas em meio à natureza

Esse conjunto posiciona o destino no mesmo nível de cidades e regiões que aparecem entre os finalistas.

Turismo de experiência impulsiona a cidade

Uma das principais tendências apontadas pela premiação é o crescimento do turismo de experiência — e esse é um dos pontos fortes de Campos do Jordão.

Mais do que hospedagem, o visitante encontra na cidade:

Roteiros gastronômicos diferenciados

Passeios em meio à natureza

Eventos culturais e musicais

Experiências personalizadas para casais e famílias

Esse novo perfil de turista, mais interessado em vivências do que em roteiros tradicionais, fortalece ainda mais o posicionamento da cidade.

Hotelaria e gastronomia elevam o padrão do destino

A presença de hotéis boutique, pousadas de luxo e experiências exclusivas é um dos fatores que mais pesam na premiação — e Campos do Jordão se destaca justamente nesse ponto.

Empreendimentos com alto nível de serviço, arquitetura diferenciada e integração com a natureza fazem parte da identidade do destino.

Na gastronomia, o cenário é igualmente competitivo. Restaurantes com influência europeia, chefs renomados e experiências autorais ajudam a consolidar a cidade como referência nacional.

Um dos destinos mais procurados para viagens românticas

Entre as categorias mais valorizadas no prêmio, o turismo romântico ganha destaque — e esse é um dos territórios mais fortes de Campos do Jordão.

O clima frio, a paisagem de montanha e o ambiente acolhedor fazem da cidade uma das principais escolhas de casais no Brasil, especialmente durante a temporada de inverno.

Esse fator emocional, aliado à estrutura turística, coloca o destino em vantagem competitiva.

Tendências do turismo brasileiro ficam evidentes

A lista de finalistas revela mudanças importantes no comportamento dos viajantes:

Busca por experiências autênticas

Valorização do contato com a natureza

Crescimento do turismo gastronômico

Preferência por hospedagens exclusivas

Interesse por destinos fora do óbvio

Campos do Jordão atende a todos esses pontos, o que reforça sua relevância no cenário atual.

Serra da Mantiqueira em alta no turismo nacional

Outro movimento identificado na premiação é a valorização dos destinos de serra, que ganharam força nos últimos anos.

Com clima diferenciado, paisagens naturais e experiências ao ar livre, regiões como a Serra da Mantiqueira passaram a atrair um público que busca tranquilidade e qualidade de vida.

Nesse contexto, Campos do Jordão se consolida como o principal destino da região.

Premiação influencia escolha dos turistas

Estar associado a um prêmio desse porte tem impacto direto no fluxo turístico. Rankings como o “Melhor do Turismo Brasileiro” funcionam como um selo de qualidade, influenciando a decisão de viagem de milhares de pessoas.

Para destinos como Campos do Jordão, isso representa:

Aumento da visibilidade nacional

Fortalecimento da marca turística

Crescimento da procura em diferentes épocas do ano

Valorização de hotéis, pousadas e restaurantes

Campos do Jordão segue como referência no Brasil

Mais do que acompanhar tendências, Campos do Jordão se posiciona como um dos destinos que ajudam a defini-las.

A combinação entre natureza, sofisticação e experiências únicas mantém a cidade entre as mais desejadas do país — e a conexão com os critérios da premiação reforça esse cenário.

Com um turismo cada vez mais voltado à experiência e à exclusividade, a cidade da Serra da Mantiqueira continua sendo uma escolha natural para quem busca viajar melhor no Brasil.