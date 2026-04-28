Semana Senac de Leitura destaca cultura brasileira no Vale do Paraíba

A 11ª Semana Senac de Leitura será realizada entre os dias 27 e 30 de abril de 2026, com programação gratuita em unidades do Senac São Paulo no Vale do Paraíba. Neste ano, o evento tem como tema “Raízes e Saberes: a cultura brasileira em palavras” e propõe valorizar a leitura em suas diferentes formas de expressão, passando pela oralidade, literatura, música, audiovisual, memória e identidade cultural.

No Vale do Paraíba, as atividades acontecem no Centro Universitário Senac – Campos do Jordão e nas unidades de Guaratinguetá, Pindamonhangaba, São José dos Campos e Taubaté. A programação reúne exposições, palestras, rodas de conversa, apresentações artísticas e a tradicional Feira de Troca de Livros.

Cultura, leitura e brasilidade

A proposta da Semana Senac de Leitura é aproximar o público da literatura e das manifestações culturais brasileiras, transformando bibliotecas e espaços educacionais em ambientes de convivência, troca de conhecimento e formação de leitores.

A edição de 2026 busca ampliar o entendimento sobre leitura, mostrando que ela também está presente nas tradições orais, nas danças populares, na gastronomia, nas narrativas ancestrais e nas expressões artísticas que ajudam a formar a identidade brasileira.

Campos do Jordão terá encontro sobre café e gastronomia

No Centro Universitário Senac – Campos do Jordão, um dos destaques será o encontro “O Café na Gastronomia Brasileira”, no dia 27 de abril, das 14h às 16h.

A atividade será conduzida por Concetta Marcelina de Prizio, especialista e autora do livro “Sou Barista”, da Editora Senac São Paulo. O workshop propõe uma experiência sensorial sobre os sabores, aromas e histórias do café, bebida fortemente presente na cultura brasileira.

Programação no Vale do Paraíba

Em Guaratinguetá, a Feira de Troca de Livros acontece de 27 a 30 de abril, das 9h às 21h. O público poderá levar livros em bom estado para trocar por outros títulos disponíveis.

Em Pindamonhangaba, a programação terá a atividade “Vivências Culturais das Danças do Moçambique”, no dia 30 de abril, às 19h30, com Mestre Paizinho.

Em São José dos Campos, a palestra “A potência da Conceição Evaristo” será realizada no dia 29 de abril, das 15h às 16h30, abordando a trajetória, a obra e o conceito de “escrevivência” da escritora brasileira.

Já em Taubaté, a “Feira Viva: Nossas Brasilidades” acontece no dia 29 de abril, das 10h às 21h, com apresentações de frevo, moda de viola e roda de samba.

Evento gratuito

A Semana Senac de Leitura é gratuita e aberta à comunidade escolar, acadêmica e ao público em geral. Para conferir a programação completa e realizar a inscrição, os interessados devem acessar o site oficial do evento e selecionar a unidade de preferência.

Serviço

Evento: 11ª Semana Senac de Leitura

Data: 27 a 30 de abril de 2026

Horário: 8h às 21h, podendo variar conforme a unidade

Local: unidades do Senac São Paulo

Ingresso: gratuito

Informações e inscrições: eventos.sp.senac.br/evento/11a-semana-senac-de-leitura/