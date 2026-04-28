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Shows gospel e sertanejo celebram o aniversário de Campos do Jordão

Festa começa dia 28 com Ministério de Louvor e a dupla Ramon & Rafael; Juninho Campos e Felipe Araújo se apresentam dia 29

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 28/04/2026 14:48
Juninho Campos na festa de aniversário de 2025 - Foto Sérgio Biagioni

A festa de 152 anos de Campos do Jordão começa nesta terça-feira, dia 28, apresentação de shows de música religiosa no polo de estacionamento, em Vila Abernéssia. O Ministério de Louvor da Assembléia de Deus Central abre a programação a partir das 18h. Com sete anos de existência, o grupo preparou um repertório repleto de canções cristâs que prometem criar uma atmosfera de conexão com Deus. Será um show emocionante que utiliza a arte como ferramenta de pregação.

Na sequência, os irmãos Ramon & Rafael sobem ao placo com seu show focado em louvores e adoração. Natural de Belo Horizonte (MG) a dupla de música católica contemporânea começou a carreira se apresentando em barzinhos, mas ganhou notoriedade após a participação no programa The Voice Brasil, em 2019.

Entre os hits estão “Você vai Chegar”, “Deus de Abraão” e “Espírito Poderoso”, músicas que poderão ser ouvidas ao vivo nesta terça-feira, 28. “Estamos muito felizes de participar dos 152 anos de Campos do Jordão. Vai ser uma noite cheia da presença de Deus”, adiantou Rafael.

Felipe Araújo é atração principal dia 29

Na quarta-feira, 29 de abril, a festa recebe dois artistas da música sertaneja. Juninho Campos, que é jordanense, abre a segunda noite de shows. O cantor que vem se destacando no cenário nacional, traz em seu repertório músicas próprias e também grandes sucessos do sertanejo brasileiro

Carismático, Juninho Campos se apresentou na festa do ano passado e promete novamente conquistar o público mesclando canções românticas com sofrência e uma pitada de humor. O artista sobe ao palco do polo de estacionamento a partir das 18h. Depois, Felipe Araújo assume o comando das comemorações. O irmão do saudoso Cristiano Araújo, traz para a estância os seus maiores sucessos.“Estou levando um grande show pra vocês e espero a presença de todo mundo lá”, disse.

A arena montada no polo de estacionamento conta com banheiros químicos, praça de alimentação e total infraestrutura para que moradores e turistas possam celebrar com alegria e segurança os 152 anos de Campos do Jordão.

Festa de 152 anos de Campos do Jordão

Data: 28 de abril –

Shows: Ministério de Louvor da Assembleia de Deus – Dupla Ramon & Rafael

Horário: a partir das 18h

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Data: 29 de abril – Aniversário da Cidade

Shows: Juninho Campos – Felipe Araújo

Horário: a partir das 18h

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