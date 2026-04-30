Felipe Araújo celebra 10 anos de carreira no aniversário de Campos do Jordão

Novo show de Felipe Araújo estreou em março, em São Paulo - Foto @correianews

O dia do aniversário de Campos do Jordão foi marcado por uma feliz coincidência. Felipe Araújo, principal atração da festa, apresentou o show comemorativo pelos seus 10 anos de carreira, transformando a data em uma dupla celebração! O polo de estacionamento, em Vila Abernéssia, ficou lotado para prestigiar o artista, que cantou sucessos autorais e também regravações.

Felipe Araújo mostrou toda a sua versatilidade mesclando no repertório sertanejo romântico com arrocha e muita sofrência. Não faltaram sucessos como “Atrasadinha” e “Espaçosa Demais”, entre outras músicas consagradas que fizeram o público cantar e dançar sem parar. Destaque também para a parte visual com cenários tecnológicos e uma intensa presença de palco o cantor.

Felipe Araújo ainda prestou uma homenagem a seu irmão, Cristiano Araújo, morto em 2015 em um acidente de carro. Ele cantou os grandes sucessos do artista, um momento de muita saudade e emoção. Depois, Juninho Campos foi chamado ao palco para um dueto com o amigo. O prefeito, Carlos Eduardo (Caê), também participou do show na hora de cantar “Parabéns a Você”.

“Felicidade imensa estar junto com vocês, pela primeira vez em Campos do Jordão justamente no aniversário de 152 anos desta cidade linda”, disse o sertanejo arrancando gritos e aplausos dos fãs.

Juninho Campos apresenta “Meu Brasil Sertanejo”

Mais cedo, abrindo a noite, o cantor jordanense Juninho Campos fez do palco uma máquina do tempo contando a história da musica sertaneja. Ele relembrou clássicos inesquecíveis desde a década de 1930 até os dias atuais, como “Boate Azul”, “Fio de Cabelo” e “No Rancho Fundo”, que Lamartine Babo compôs quando veio a Campos do Jordão buscar a cura da tuberculose, em 1931.

O momento de maior emoção foi quando Juninho Campos dividiu o palco com a filha, Duda, de apenas 11 anos, que cantou “Bençãos que Não tem Fim”, de Isadora Pompeo; e “Se Deus me Ouvisse”, sucesso de Almir Rogério imortalizado na voz de Chitãozinho e Xororó.

Juninho Campos contou no palco a história da música sertaneja - Foto @correianews

Teve ainda participação especial de Leo Schmidt, que cantou um Pot-Pourri de sucessos das duplas dos anos 90, como Leandro e Leonardo, Victor e Leo, entre outros artistas. “Sempre muito especial cantar em Campos do Jordão, rever os amigos e cantar com minha filha foi uma emoção muito grande”, revelou Juninho Campos.

Festa também teve shows de música gospel

As comemorações começaram no dia 28 de abril, véspera do aniversário da cidade, com shows de música religiosa. O Ministério de Louvor da Assembleia de Deus Central apresentou 11 louvores que conectaram o público com Deus. “Quero agradecer ao prefeito Caê pela oportunidade de louvar a Deus na nossa cidade, foi algo inédito e que vai marcar as nossas vidas”, disse o vocalista Leandro Vitor de Souza.

Dupla de música católica Ramon e Rafael - Foto @correianews

Na sequência, Ramon & Rafael subiram ao palco para continuar a noite de adoração. A dupla de música católica apresentou vários hits como “Deus de Abraão” e “Você vai Chegar”. O público, emocionado e em oração, não arredou pé apesar da chuva incessante. “Foi uma noite abençoada em um momento muito importante com a presença de Deus”, celebrou o cantor Rafael.

“A família jordanense marcou presença, a cidade parou para assistir aos shows, estou muito feliz”, afirmou o prefeito Carlos Eduardo (Caê), destacando sua felicidade em ver a arena do polo de estacionamento lotada durante as comemorações.