Após recorde de visitantes, Aparecida anuncia resort de R$ 500 milhões para transformar turismo na cidade

Após registrar um dos maiores fluxos de visitantes de sua história recente, a cidade de Aparecida se prepara para um novo salto em sua estrutura turística. Um resort avaliado em R$ 500 milhões foi anunciado e promete transformar a experiência de quem visita o principal destino religioso do país.

O projeto surge em um momento estratégico. Em 2025, mais de 10 milhões de pessoas passaram pela cidade, impulsionadas principalmente pelo Santuário Nacional de Aparecida, referência mundial de turismo religioso. O crescimento consistente no número de peregrinos evidenciou a necessidade de ampliar a capacidade de hospedagem e diversificar as opções de lazer.

Resort terá estrutura completa com foco em lazer e espiritualidade

O novo empreendimento será administrado pela Atlantica Hospitality International e terá uma estrutura de grande porte, com mais de 110 mil metros quadrados de área construída. O complexo contará com cerca de 700 apartamentos, além de um parque aquático com aproximadamente 8 mil metros quadrados.

A proposta vai além da hospedagem tradicional e inclui restaurantes, academia, spa e uma capela integrada, reforçando a conexão com o perfil religioso do destino. A ideia é oferecer uma experiência completa, capaz de atender tanto romeiros quanto famílias em busca de lazer e conforto, aumentando o tempo de permanência dos visitantes na cidade.

Investimento deve gerar empregos e impulsionar economia regional

O impacto do projeto vai além do setor turístico. A construção e operação do resort devem gerar cerca de 1,8 mil empregos diretos e indiretos, contribuindo para o desenvolvimento econômico da região.

A iniciativa também tende a impulsionar setores como comércio, transporte e serviços, beneficiando não apenas Aparecida, mas cidades vizinhas do Vale do Paraíba, como Guaratinguetá e São José dos Campos. A previsão é que o resort seja entregue em outubro de 2030.

Crescimento do turismo religioso reforça necessidade de novos investimentos

O anúncio acompanha o crescimento expressivo do fluxo de visitantes no Santuário Nacional de Aparecida. Em 2025, mais de 10,4 milhões de fiéis passaram pelo local, número cerca de 15% superior ao registrado no ano anterior.

O maior pico de visitação ocorreu em 12 de outubro, data dedicada à padroeira do Brasil, quando mais de 152 mil pessoas estiveram presentes em um único dia. Os números reforçam a força do turismo religioso no país e a necessidade de investimentos estruturais para acompanhar essa expansão.

Novo perfil de visitante amplia demanda por lazer e hospedagem

Nos últimos anos, o perfil do visitante também tem passado por mudanças. Além dos peregrinos tradicionais, cresce o número de famílias que buscam unir espiritualidade e momentos de lazer, ampliando as expectativas em relação à infraestrutura da cidade.

Esse movimento tem levado destinos religiosos a investirem em estruturas mais completas, capazes de atender diferentes públicos e oferecer experiências além da visita ao santuário.

Aparecida se consolida como destino turístico completo

Com o novo resort, Aparecida avança para um posicionamento mais amplo no turismo nacional, deixando de ser vista apenas como destino de visita rápida e se consolidando como um local de estadia prolongada.

A combinação entre fé, lazer e estrutura moderna deve atrair diferentes perfis de público e fortalecer ainda mais o potencial turístico do município. O projeto representa um marco na evolução do destino e sinaliza uma tendência de crescimento contínuo, com investimentos que acompanham a expansão do turismo religioso no Brasil.