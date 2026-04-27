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Exposição de arte celebra o aniversário de Campos do Jordão

36 obras de diversos estilos compõem a mostra que fica no Hotel Savoy até dia 10 de maio com entrada franca

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 27/04/2026 11:31
Obras concorreram a R$ 3,6 mil em prêmios - Foto: Sérgio Biagioni

O Hotel Savoy é palco de uma exposição de arte comemorativa ao aniversário de Campos do Jordão, que dia 29 de abril completa 152 anos. Os trabalhos que compõem a mostra são todos inspirados nas paisagens da estância turística, considerada uma obra-prima da natureza. O evento é realizado pela Secretaria Municipal de Valorização da Cultura, que pela primeira vez oferece prêmios em dinheiro aos participantes.

36 obras em óleo sobre tela, aquarela, gravuras, desenhos, fotografias, artesanatos, esculturas, entalhe, entre outras manifestações artísticas concorreram a R$ 3,6 mil em prêmios. Todas mostram de forma poética a visão de cada artista sobre Campos do Jordão. “O objetivo é reunir os artistas, artesãos, fotógrafos, entre outros para comemorar o aniversário de da cidade e, também, valorizar o trabalho deles”, explicou a secretária Tânia Cunha.

Uma comissão julgadora elegeu os três melhores trabalhos da exposição. O fotógrafo Gil Rennó, clicou o macaco sauá, animal silvestre que vive nas matas da Serra da Mantiqueira, e conquistou o primeiro lugar.  “Tenho essa imagem há mais de 10 anos. Eu gosto de fotografar a fauna e a flora da região”, disse. Com a vitória, Rennó ganhou R$ 1,4 mil.

Os três primeiros colocados da exposição. Foto: Sérgio Biagioni

O obra “Caminhão Fazenda de Madeira”, de Oséas Moura, foi a segunda colocada no concurso e faturou R$ 1,2 mil. O terceiro lugar ficou com Nelson Miguel Júnior, que pintou o quadro “Fogão a Lenha”. “logo que eu cheguei aqui há 27 anos e vi as pessoas cozinhando em um fogão à lenha, isso me inspirou. Fogão a lenha é um símbolo da cultura caipira”, explicou o artista que levou pra cada R$ 1 mil.

Além do prémio em dinheiro, todos os vencedores também ganharam um troféu comemorativo ao aniversário de Campos do Jordão. A exposição pode ser visitada no Hotel Savoy até dia 10 de maio.

Serviço:

Exposição de Arte – 152 anos de Campos do Jordão

Data: de 23 de abril a 10 de maio

Horário: das 9h às 16h

Local: Hotel Savoy - Rua Joaquim Pinto Seabra, n° 209 - Vila Everest (subida da Sabesp)

Entrada franca

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