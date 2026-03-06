Campos do Jordão recebe GP de paraciclismo

Prova reúne paratletas de todo o país - Foto @correianews

Pelo segundo ano consecutivo, o Grand Prix de Paraciclismo sobe a serra e traz a Campos do Jordão os grandes nomes da modalidade. A prova, que marca a abertura do calendário nacional, será disputada no domingo, dia 08 de março na região central da cidade. Para garantir a segurança dos paratletas, o Departamento do Sistema Viário irá implantar mudanças no trânsito.

A avenida Januária Miráglia ficará parcialmente interditada a partir das 6h. A alternativa para os motoristas sentido Capivari será a rua Brigadeiro Jordão. Também a partir das 6h, a avenida Frei Orestes Girardi sofrerá interdição parcial, com desvio do tráfego em direção ao portal pela rua Felício Raimundo (volta fria)

Parte da corrida será disputada na região do Pico do Itapeva. Por isso, uma operação pare e siga será implantada entre a subida do hotel Savoy até o sede da Sabesp. Já o acesso ao Pico ficará interditado até a altura do Prana Park.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

O evento

O Grand Prix de Paraciclismo é um espetáculo de muita técnica e, principalmente, superação. Os melhores paratletas do país vão participar da competição nas categorias Tandem (deficiência visual), Ciclismo C1 e C5 (deficiência físico-motoras), Triciclo T1/T2 (paralisia cerebral e lesão medular) e Hanbbike H1 a H5 (paraplegia e tetraplegia).

Organizado pelo Clube de Ciclismo de São José dos Campos e supervisionado pela Federação Paulista e Confederação Brasileira de Ciclismo, o GP vai marcar a abertura oficial do calendário nacional da modalidade. “As intervenções no trânsito serão mantidas até as 15h. Peço atenção de todos à sinalização e aos agentes que estarão a postos para orientar os motoristas”, afirmou José Márcio Nogueira, secretário de Segurança.