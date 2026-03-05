Curso grátis de Libras abre inscrições para aulas online

Curso oferece certificado de conclusão - Foto Governo de SP

No Brasil existem mais de 10 milhões de pessoas com algum problema de audição. Desse total, cerca de 2,3 milhões sofrem de surdez profunda ou severa. Segundo o Governo de São Paulo, há no estado cerca de 592 mil pessoas surdas. Saber se comunicar com essa população é muito mais do que ter uma habilidade adicional, mas um gesto de empatia e inclusão social.

Por isso, a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPCD) está com inscrições abertas para o curso básico de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). São 40 horas/aula ministradas ao vivo pela plataforma Zoom às segundas, quartas e sextas-feiras. Há também opções de aulas às terças, quintas e sábados.

O conteúdo é apresentado por professores surdos e abrange temas como regionalismos na Libras, sistema de notação, alfabeto manual, verbos, configurações das mãos, entre outros tópicos. O curso faz parte da Escola de Inclusão, que funciona em ambiente virtual exclusivo da Univesp com o objetivo de garantir educação acessível para pessoas com e sem deficiência.

Podem participar pessoas maiores de 18 anos que possuam webcam para interação durante as atividades. São oferecidas, ao todo, 70 vagas em cada uma das nove turmas que serão preenchidas por ordem de chegada. Há certificado de conclusão. A ficha de inscrição pode ser acessada no site da SEDPCD. Mas atenção: o formulário só ficará disponível enquanto houver vagas disponíveis. Clique aqui para acessar e boa sorte!