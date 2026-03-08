PF apura compra do hotel Botanique, em Campos do Jordão, por banqueiro investigado

A Polícia Federal investiga a compra do hotel Botanique, um dos empreendimentos de luxo mais conhecidos de Campos do Jordão, após a descoberta de documentos que indicam a aquisição do empreendimento pelo banqueiro Daniel Vorcaro em 2020. O contrato de compra e venda, analisado pelos investigadores, aponta que a negociação teria alcançado o valor de R$ 100 milhões e integra o inquérito que apura atividades relacionadas ao executivo.

O Botanique Hotel & Spa está localizado na região do Alto do Lajeado, em meio à Serra da Mantiqueira, e se consolidou ao longo dos últimos anos como um dos hotéis de alto padrão mais exclusivos do país. O empreendimento foi idealizado pelo empresário Ricardo Semler, em parceria com sua esposa, Fernanda Ralston Semler, com o conceito de integrar arquitetura contemporânea, natureza e experiências de bem-estar.

De acordo com os documentos obtidos pela Polícia Federal, a negociação envolvendo o hotel teria sido realizada diretamente entre Vorcaro e os fundadores do projeto. O contrato detalha a divisão do investimento feito na época. Do total de R$ 100 milhões, cerca de R$ 45 milhões teriam sido destinados à estrutura do hotel propriamente dita. Outros R$ 40 milhões corresponderiam à aquisição de uma participação de 80% em terrenos adjacentes ao empreendimento. Os R$ 15 milhões restantes aparecem no documento como pagamento adicional relacionado ao acordo firmado entre as partes.

O contrato também previa novos aportes após a conclusão da compra. Segundo os registros analisados pelos investigadores, o banqueiro teria se comprometido a investir mais R$ 15 milhões no desenvolvimento do complexo. Os recursos seriam destinados a projetos de modernização da estrutura do hotel, além de iniciativas imobiliárias no entorno e à implantação de um centro comercial ligado ao empreendimento turístico.

Apesar da formalização da transação nos documentos analisados pela investigação, Daniel Vorcaro sempre negou publicamente ser o proprietário do Botanique. A versão apresentada por ele em diversas ocasiões foi de que o controle do empreendimento estaria ligado à empresa Prime You, conhecida por atuar no mercado de compartilhamento de bens de luxo, incluindo aeronaves executivas.

Esse posicionamento passou a ser questionado após o avanço das apurações. Levantamentos realizados na Junta Comercial do Estado de São Paulo indicam que, embora o nome de Vorcaro não apareça diretamente nos registros societários do hotel, a direção do empreendimento passou por mudanças após a negociação.

Em 2021, a diretoria do Botanique passou a contar com Marcus Vinicius da Mata, que figura como sócio da Prime You, e Artur Martins de Figueiredo. Até setembro de 2025, Daniel Vorcaro aparecia como proprietário da Prime You ao lado de Maurício Quadrado, que também foi seu sócio no Banco Master.

Para os investigadores, essa estrutura societária pode indicar uma relação indireta entre o banqueiro e o hotel, mesmo sem a presença formal de seu nome na documentação empresarial do empreendimento. Esse tipo de organização, segundo especialistas em governança corporativa, não é incomum em ativos de alto valor, especialmente quando envolve holdings, empresas de gestão ou estruturas patrimoniais complexas.

Além dos documentos contratuais, outros elementos analisados no inquérito também reforçariam a ligação de Vorcaro com o hotel. Entre eles estão mensagens trocadas entre o banqueiro e sua namorada, Marta Graeff, entre os anos de 2024 e 2025. Nos diálogos, o casal menciona o Botanique como local frequente para jantares, encontros e celebrações, o que, segundo a investigação, pode indicar uma relação mais direta com o imóvel.

Outro ponto citado nas apurações é a tentativa de venda do empreendimento. Informações divulgadas pela coluna da jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, indicam que Vorcaro teria buscado compradores recentemente, colocando o hotel no mercado por aproximadamente R$ 150 milhões. O valor representaria uma valorização de cerca de 50% em relação ao preço pago na aquisição, cinco anos antes.

Caso confirmada, a negociação poderia representar um ganho significativo sobre o investimento inicial. No mercado de hotelaria de luxo, especialmente em destinos consolidados como Campos do Jordão, empreendimentos com posicionamento premium costumam apresentar forte valorização patrimonial ao longo do tempo.

O contrato firmado em 2020 também estabelecia que o comprador assumiria a continuidade dos acordos previamente firmados com a marca Six Senses. A rede internacional de hospitalidade de luxo havia sido anunciada como responsável pela gestão e pelo branding das residências que fazem parte do complexo Botanique.

O projeto original previa a criação de um conjunto integrado de hotel, residências privadas e serviços de alto padrão, alinhado ao conceito de hospitalidade voltado ao bem-estar e à sustentabilidade. A proposta ajudou a posicionar o Botanique entre os empreendimentos mais sofisticados da Serra da Mantiqueira.

Até o momento, a defesa de Daniel Vorcaro não se manifestou oficialmente sobre o conteúdo dos documentos citados na investigação conduzida pela Polícia Federal. O inquérito segue em andamento e busca esclarecer a estrutura da operação e a real participação do banqueiro no empreendimento.

A apuração ocorre em meio a um contexto mais amplo envolvendo o ex-controlador do Banco Master, instituição que atualmente está em regime de liquidação extrajudicial. A investigação analisa diferentes movimentações patrimoniais relacionadas ao executivo, incluindo ativos de alto valor no setor imobiliário e no mercado de luxo.

Enquanto o caso segue sob análise das autoridades, o Botanique continua operando normalmente como hotel de alto padrão em Campos do Jordão, recebendo hóspedes e mantendo sua programação de experiências ligadas à gastronomia, bem-estar e contato com a natureza da Serra da Mantiqueira.