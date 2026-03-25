Mirage Circus chega a São José dos Campos com mega comboio e estreia marcada para abril

São José dos Campos vive nesta quarta-feira (25) um momento incomum nas ruas da cidade: a chegada do comboio do Mirage Circus, considerado o maior circo itinerante da América Latina. A movimentação começa ainda pela manhã, com mais de 40 caminhões transportando cerca de 1.200 toneladas de equipamentos, marcando o início da montagem de uma das maiores estruturas de entretenimento já vistas na região.

O trajeto do comboio inclui a Rodovia Presidente Dutra, com acesso pela saída 154, seguindo pelo Anel Viário e passando pela Avenida Florestan Fernandes, no sentido do Shopping Colinas. O percurso continua até as proximidades do Thermas do Vale, onde será feito o retorno antes da chegada ao terreno onde o circo ficará instalado, em frente ao Aquarius Open Mall, ao lado da Churrascaria Boigalê.

Mais do que uma operação logística, a chegada das carretas faz parte da própria experiência proposta pelo Mirage Circus. A ideia é transformar a paisagem urbana e criar expectativa no público antes mesmo da estreia. “Queremos emocionar e impactar desde o primeiro momento. A chegada do comboio já é parte do espetáculo”, destaca a organização.

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A montagem da estrutura começa imediatamente após a chegada dos caminhões e deve chamar a atenção pela grandiosidade. O espaço contará com lona climatizada, telões de LED, cenografia imersiva, iluminação de última geração e uma operação que envolve mais de 200 profissionais.

Apresentado pelo ator Marcos Frota, o Mirage Circus chega pela primeira vez ao Vale do Paraíba com uma proposta que combina tradição e tecnologia. No picadeiro, o público poderá assistir a números clássicos do circo, como trapezistas, acrobatas, malabaristas, palhaços e o famoso Globo da Morte, além de atrações que seguem o padrão de grandes produções internacionais.

Outro destaque da temporada é a área externa do complexo, que contará com roda-gigante, carrossel e praça de alimentação, ampliando a experiência para além do espetáculo principal.

A estreia está marcada para o dia 2 de abril, com sessões previstas de terça a domingo. Os ingressos já estão disponíveis para o público por meio do site oficial do Mirage Circus.

Com mais de uma década de história, o Mirage Circus já percorreu dezenas de cidades brasileiras e acumula milhões de espectadores. Fundado pelo casal Jefferson Souza e Sabrina Robatini, o projeto se consolidou ao apostar em um modelo moderno de circo, que alia o encanto tradicional a uma estrutura de alto padrão, conforto e forte apelo visual.

A chegada do circo deve movimentar não apenas o setor cultural, mas também o turismo e o entretenimento na cidade, atraindo moradores de São José dos Campos e visitantes de toda a região do Vale do Paraíba.

Serviço

Mirage Circus em São José dos Campos

Estreia: 2 de abril de 2026

Local: em frente ao Aquarius Open Mall, ao lado da Churrascaria Boigalê

Sessões: de terça a domingo

Ingressos: disponíveis no site oficial do Mirage Circus