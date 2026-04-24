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Campos do Jordão recebe prêmio nacional como destino de inverno

Iniciativa do jornal Estadão homenageou cidades e empresas de maior destaque no Brasil

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 24/04/2026 16:15
Prefeito Caê com a premiação na categoria "Melhor Destino de Inverno" - Foto PMECJ

Campos do Jordão está no TOP 3 destinos de inverno do Brasil. O reconhecimento foi conquistado durante o prêmio “O Melhor do Turismo Brasileiro”, uma iniciativa do caderno Viagem do jornal O Estado de São Paulo (Estadão) em parceria com a RTS Holding, que elegeu 75 empresas e destinos de maior destaque em 2025 e 2026. A  premiação foi realizada no Wish Foz do Iguaçu Resort, em Foz do Iguaçu (PR)

Campos do Jordão venceu na categoria Melhor Destino de Inverno, juntamente com Gramado (RS) e Monte Verde (MG). “Estamos muito felizes pelo reconhecimento entre os três melhores destinos de inverno do Brasil. Esse prêmio vai para os empresários e para o trabalhador jordanense, que é quem faz o turismo acontecer”, comemorou o prefeito.

O processo de seleção

A escolha foi feita por um júri especializado que seguiu a metodologia desenvolvida pela FIA Business School, escola de negócios de São Paulo, com análises qualitativas e quantitativas. Inovação, sustentabilidade, qualidade da experiência, impacto no mercado e relevância para o turismo brasileiro foram os quesitos avaliados.

A opinião do público viajante deixada em sites de reserva e de avaliações também teve peso importante na decisão, comprovando o carinho dos visitantes por Campos do Jordão, que recebe por ano cerca de seis milhões de turistas. “O voto popular é muito importante pois atesta a excelência na qualidade dos nossos atrativos e consolida Campos do Jordão como protagonista no turismo brasileiro”, destacou Fábio Izar, também presente na solenidade.

Prêmio consolida o protagonismo de Campos do Jordão - Foto PMECJ

A partir das análises dos jurados, a homenagem foi dividida em Destinos, Infraestrutura & Serviços e Hotelaria. "Celebrar o turismo brasileiro é também reconhecer histórias, pessoas e iniciativas que transformam o ato de viajar em experiências cada vez mais relevantes”, ressaltou Euripedes Swami Jaber de Alcântara, diretor de Jornalismo do Estadão.

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