15 mil vão ao delírio com o show da Esquadrilha da Fumaça

Esquadrilha da Fumaça risca o céu de Campos do Jordão - Foto @correianews

Sol a pino e céu de brigadeiro, condições climáticas típicas do outono marcaram a apresentação da Esquadrilha da Fumaça neste domingo, 19/04, em Campos do Jordão. O Show aéreo da Força Aérea Brasileira (FAB) atraiu cerca de 15 mil pessoas para o circuito Sobre as Nuvens, palco do espetáculo, que exigiu perícia, técnica e muita coragem. ”Escolhemos a pista de motocross por atender a diversos aspectos técnicos de segurança, como o relevo, por exemplo. Além disso, aqui também permite uma melhor visualização do público”, explicou o capitão-aviador Marcílio Fonseca, que fez a locução das manobras.

Durante 40 minutos, sete aviões A-29 Super Tucano fabricados pela Embraer riscaram o céu realizando cerca de 50 acrobacias. No Looping, os pilotos desafiaram as leis da física voando numa linha vertical até formar um círculo. Teve também o Lancevak , manobra em que ao avião sobe, gira em torno do próprio eixo e entra em Stall, ou seja, perde a sustentação e começa a cair até o piloto retomar a velocidade.

O espetáculo aéreo da Esquadrilha da Fumaça abriu as comemorações do aniversário de Campos do Jordão, que no dia 29 de abril completa 152 anos de fundação. “É um privilégio fazer essa apresentação na cidade mais alta do país, uma alegria muito grande para a Força Aérea Brasileira poder participar desta festa,” destacou o capitão-aviador Marcílio, agradecendo a oportunidade.

Para o prefeito Carlos Eduardo (Caê), o show da Esquadrilha da Fumaça há tempos vinha sendo desejado. “Municípios do Brasil todo querem ter esse espetáculo, e graças a Deus, com muita luta e persistência conseguimos trazer. Quero agradecer muito à FAB por proporcionar esse presente para nossa cidade”, destacou.

Pilotos realizam a manobra "DNA" - Foto @correianews

Shows e inaugurações marcam o aniversário de Campos do Jordão

A festa em homenagem aos 152 anos vai ter atrações cívicas, culturais, esportivas e musicais. Entre os destaques estão o shows de Ramon e Rafael e de Felípe Araújo. A dupla de música gospel revelada no The Voice Brasil vai se apresentar no polo de Vila Abernéssia dia 28 de abril.

Já o cantor sertanejo sobe ao palco no dia 29 trazendo no repertório os hits que consolidaram sua carreira, como “Atrasadinha” e “A mala é Falsa”, entre outros sucessos. Confira a agenda completa e participe!

Festa dos 152 anos de Campos do Jordão - Programação

19/04 – 15h

Abertura das Comemorações dos 152 anos de Campos do Jordão.

Show aéreo da Esquadrilha da Fumaça (FAB) - Pista Sobre as Nuvens.

22/04 – 14h

Denominação da sala de Informática Emerson Moreira - Escola Municipal Professora Lucilla Florence Cerquera - Santa Cruz.

22/04 - 17h

Inauguração da Academia de Esporte José Bezerra - “Zezinhu Bezerra” – Secretaria de Esportes - Vila Paulista.

23/04 - 19h

Exposição de Aniversário da Cidade - Hotel Savoy.

25/04 - 11h

Festival de Fanfarras Dito Nunes - Praça São Benedito - Capivari.

26/04 - 10h

Festival de Bandas Jordanenses - Parque Capivari.

27/04 - 14h

Assinatura do Decreto que Regulamenta a Execução dos Hinos Nacional Brasileiro e do Município de Campos do Jordão na Rede Municipal de Ensino - Escola Municipal Dr. Domingos Jaguaribe.

28/04 - 12h às 18h

Espaço Kids com brinquedos e monitores - Parque dos Cedros.

28/04 - 15h

Inauguração das Novas Instalações da Secretaria de Segurança e Defesa Civil. Rua Manoel Pereira Alves s/n. (antigo DETRAN).

28/04 - 18h

Show com Ramon & Rafael - Polo Estacionamento.

29/04 - 9h

Desfile Cívico – Aniversário de Campos do Jordão – Av. Dr. Januário Miráglia – Abernéssia.

29/04 - 12h às 18h

Espaço Kids com brinquedos e monitores - Parque dos Cedros.

29/04 - 18h

Show com Felipe Araújo - Polo Estacionamento.

03/05 - 7h

Corrida de Aniversário da Cidade - Praça Castro Alves - Capivari.