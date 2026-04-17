Cidades turísticas firmam convênios para obras de infraestrutura

Governador assina convênio com estâncias turísticas - Foto Paulo Guereta/Governo de SP

O turismo paulista vai receber um reforço financeiro da ordem de R$ 276,6 milhões. Esse é o valor dos convênios firmados entre o Governo de São Paulo e as estâncias e municípios de interesse turístico para obras de infraestrutura. “Este investimento se transformará em equipamentos em prol do turismo. Assim, conseguimos executar ações estruturantes, com planejamento de longo prazo que dá previsibilidade para que os municípios comecem a desenvolver projetos maiores”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

Cada uma das 78 estâncias turísticas de São Paulo vão receber R$ 2,5 milhões. Já os 136 municípios de interesse turístico (com grande potencial para se tornarem estâncias) vão receber individualmente repasses de R$ 600 mil. O dinheiro deverá ser utilizado em projetos já aprovados pelo governo estadual, como construção de praças temáticas, mirantes, centros de informações ao turista, ciclovias, trilhas ecológicas, entre outros equipamentos.

Os recursos vão contribuir para o fortalecimento dos destinos e, consequentemente, gerar novos empregos e renda à economia local. “Investimentos em infraestrutura e em atrativos turísticos se traduzirão diretamente em maior arrecadação para o Estado, que se dedicará a acolher e encantar seus visitantes, reforçando a importância de cada convênio e cada projeto que impulsiona o turismo regional”, afirmou a secretária de Turismo e Viagens, Ana Biselli.

Conheça os municípios contemplados pelos convênios:

Estâncias Turísticas:

Águas da Prata, Águas de Lindóia, Águas de Santa Bárbara, Águas de São Pedro, Amparo, Analândia, Aparecida, Apiaí, Araras, Atibaia, Avaré, Bananal, Barra Bonita, Barra do Turvo, Barretos, Batatais, Bertioga, Botucatu, Bragança Paulista, Brotas, Buritama, Caconde, Campos do Jordão, Cananéia, Caraguatatuba, Cunha, Eldorado, Embu das Artes, Guararema, Guaratinguetá, Guarujá, Holambra, Ibirá, Ibitinga, Ibiúna, Iguape, Ilha Comprida, Ilha Solteira, Ilhabela, Itanhaém, Itu,

Jaú, Joanópolis, Lindóia, Mongaguá, Monte Alegre do Sul, Morungaba, Nuporanga, Olímpia, Paraguaçu Paulista, Paraibuna, Paranapanema, Pereira Barreto, Peruíbe, Piraju, Praia Grande, Presidente Epitácio, Ribeirão Pires, Salesópolis, Salto, Santa Fé do Sul, Santa Rita do Passa Quatro, Santo Antônio do Pinhal, Santos, São Bento do Sapucaí, São José do Barreiro, São Luís do Paraitinga, São Pedro, São Roque, São Sebastião, São Vicente, Serra Negra, Sertãozinho, Socorro, Tatuí, Tremembé, Tupã, Ubatuba.

Municípios de Interesse Turístico:

Adamantina, Adolfo, Agudos, Altinópolis, Anhembi, Araçatuba, Araçoiaba da Serra, Araraquara, Areias, Barbosa, Bebedouro, Bocaina, Bofete, Boituva, Brodowski, Cabreúva, Cachoeira Paulista, Campina do Monte Alegre, Campos Novos Paulista, Cardoso, Cesário Lange, Cruzeiro, Cubatão, Divinolândia, Dois Córregos, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Fernandópolis, Garça, Guaíra, Iacanga, Ibirarema, Icém, Igaraçu do Tietê, Igarapava, Igaratá, Indiaporã, Ipeúna, Iporanga, Itaóca, Itapeva, Itapira, Itápolis, Itaporanga, Itapuí, Itapura, Itararé, Itariri, Itatiba, Itirapina, Itupeva, Ituverava, Jaboticabal, Jacareí, Jacupiranga, Jales, Jarinu, Jundiaí, Juquiá, Juquitiba,

Laranjal Paulista, Lavrinhas, Lençóis Paulista, Limeira, Lins, Mairiporã, Marília, Martinópolis, Mendonça, Miguelópolis, Mineiros do Tietê, Mira Estrela, Miracatu, Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, Monte Alto, Monteiro Lobato, Nazaré Paulista, Novo Horizonte, Orlândia, Ouroeste, Palmeira d’Oeste, Panorama, Pardinho, Patrocínio Paulista, Paulicéia, Paulo de Faria, Pedregulho, Pedreira, Pedrinhas Paulista, Piedade, Piracaia, Piracicaba, Pirapora do Bom Jesus, Pirassununga, Piratininga, Poá, Pongaí, Porto Ferreira, Queluz,

Rancharia, Registro, Ribeirão Grande, Rifaina, Riolândia, Rosana, Rubinéia, Sabino, Sales, Santa Albertina, Santa Branca, Santa Clara d’Oeste, Santa Cruz do Rio Pardo, Santa Isabel, Santo Antônio da Alegria, Santo Expedito, São Bernardo do Campo, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, São José do Rio Preto, São Manuel, São Miguel Arcanjo, São Simão, Sete Barras, Sud Mennucci, Tabatinga, Tambaú, Tapiraí, Timburi, Torrinha, Três Fronteiras, Ubarana, Uchôa, Valentim Gentil, Votorantim, Votuporanga.