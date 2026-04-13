“Espelhos do Jordão” revela a Mantiqueira como você nunca viu

Sala reproduz as noites estreladas da Serra da Mantiqueira - Foto @correianews

Imagine conhecer a Serra da Mantiqueira em um verdadeiro labirinto de espelhos onde as paisagens são refletidas de forma poética e simbólica, interagindo diretamente com a imagem dos visitantes que o percorrem. “Espelhos do Jordão” conta com 15 salas temáticas inspiradas na natureza e pontos turísticos da região. Há ambientes que representam a chuva típica da Serra da Mantiqueira, as hortênsias, as araucárias, a Ducha de Prata e a Pedra do Baú.

Fatos históricos - como as batalhas no Túnel Mantiqueira, em Cruzeiro, durante a Revolução Constitucionalista de 1932 - e também lendas, entre elas, a do tesouro de Inácio Caetano enterrado entre três pinheiros, também são lembrados nesta que é uma verdadeira exposição imersiva e instagramável. Com efeitos de cores e luzes, os ambientes desafiam a percepção do corpo e do espaço proporcionando experiências sensoriais únicas.

A visita pode ser guiada ou individual. Neste caso, basta apontar a câmera do celular para um QR Code para obter a explicação da visão poética de cada ambiente. Mais do que uma nova atração turística, “Espelhos do Jordão” convida à reflexão sobre o papel do homem no meio ambiente. “Há uma sintonia muito forte entre vidros, imagens, sons e sentimentos”, afirmou William Castro, Gerente Operacional Espelhos do Jordão.

Visão poética da Ducha de Prata - Foto @correianews

Alunos de escolas públicas vão estrear a nova atração

O Instituto do Vidro investiu cerca de R$ 4 milhões no novo atrativo localizado ao lado da Igreja de São Benedito, em Vila Capivari. Graças a uma parceria com a prefeitura, as crianças da rede municipal serão as primeiras a visitar o local. “Antes de abrir para os turistas, quem vai estrear os Espelhos do Jordão, são os nossos alunos”, comemorou o prefeito Carlos Eduardo (Caê).

A expectativa é de que as visitas sejam agendadas ainda nesta semana. “A partir de terça-feira, meu gerente operacional vai procurar a Secretaria de Educação porque eu quero priorizar durante 15 ou 20 dias o atendimento a todas as escolas do município”, enfatizou o diretor-presidente do Instituto do Vidro, José Ricardo D’Araújo Martins.

Espelhos do Jordão é o segundo empreendimento do Instituto do Vidro, que detém espaço semelhante no Rio de Janeiro. Intitulado Mar de espelhos, a atração reproduz mares, rios e paisagens da capital fluminense também em ambientes imersivos e tecnológicos.

Espelhos do Jordão

Local: Rua José Manuel Gonçalves, 210 - Vila Capivari.

Ao lado da Igreja de São Benedito.