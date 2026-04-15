Novo mapeamento do IPT deverá reduzir em 80% as áreas de risco

Relatório final do IPT deverá ser entregue no segundo semestre - Foto @correianews

Começou em Campos do Jordão um novo mapeamento das áreas de risco. O trabalho está sendo feito pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), para a elaboração do novo Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR). O documento é essencial para identificar as áreas mais suscetíveis a desastres naturais e definir ações de prevenção.

Com o apoio de drones, os técnicos capturam imagens aéreas das regiões mais vulneráveis indicadas pela Defesa Civil. Depois, serão feitas vistorias presenciais.“A gente vai classificar como Risco Baixo e Risco Médio as áreas que precisam de monitoramento. Já as áreas de Risco Alto e Risco Muito Alto, são aquelas áreas que numa próxima chuva estão sujeitas a uma ocorrência”, explicou Juliana Silva, geóloga do IPT.

Mapeamento atual é de 2014

O último levantamento foi realizado em 2014 pelo Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA), que identificou 3.985 moradias construídas em 175 setores de risco. Com a atualização do mapeamento, a Defesa Civil acredita em uma redução brusca dessas áreas. “Nós esperamos com o trabalho do IPT uma queda de 80%”, afirmou Antunes. Segundo ele, obras estruturais realizadas ao longo do ano, como implantação de asfalto e galerias de águas pluviais, contribuíram para aumentar a segurança.

Jardim Sumaré está entre as áreas mapeadas pelo IPT - Foto @correianews

“São pelo menos nove áreas com muitos morros e encostas que exigem atenção especial, e o estudo do IPT vai nos auxiliar a criar políticas públicas voltadas para esses locais”, disse o coordenador da Defesa Civil. Atualmente, os locais que mais preocupam ficam nos bairros Britador, Vila Santo Antônio, Vila Albertina, Vila Paulista, Vila Paulista Popular, Vila Sodipe, Vila Nadir, Brancas nuvens e Jardim Sumaré.

Áreas de enchentes serão contempladas

Com a realização de obras de infraestrutura, as encostas resistiram bem às chuvas do último verão. O problema maior foi observado nas áreas baixas da cidade, que passaram a sofrer com enchentes e alagamentos. “Nós melhoramos os morros, mas agora temos alagamentos e o estudo do IPT vai nos auxiliar muito para criarmos políticas públicas contra enchentes”, ressaltou o coordenador da Defesa Civil.

O relatório final do mapeamento realizado pelo IPT deverá ser apresentado ao Governo Municipal no segundo semestre de 2026. O documento servirá de base para a elaboração do novo Plano Municipal de Redução de Riscos, com ações que minimizem os impactos causados pelas chuvas. "Esses trabalhos precisam ser atualizados de acordo com a expansão urbana. Afinal, as pessoas não estão nas áreas de risco porque elas querem", concluiu Juliana Silva, geologa do IPT.