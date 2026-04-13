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Previsão do tempo em Campos do Jordão: semana terá sol, frio típico de serra e clima ideal para turismo

A semana começa com tempo firme, sol predominante e temperaturas típicas de outono

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 13/04/2026 07:24

A previsão indica dias estáveis na Serra da Mantiqueira, com manhãs frias, tardes agradáveis e baixa probabilidade de chuva, cenário que favorece passeios ao ar livre e movimenta o turismo na cidade.

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o padrão climático deve se manter ao longo de toda a semana, com variações leves de temperatura e aumento de nuvens apenas no fim de semana.

Semana será marcada por frio nas manhãs e tardes agradáveis

O comportamento típico do outono em Campos do Jordão se confirma: temperaturas mais baixas nas primeiras horas do dia, com sensação de frio, e elevação gradual ao longo da tarde, garantindo conforto térmico.

A amplitude térmica — diferença entre mínima e máxima — será uma das características da semana, exigindo atenção dos visitantes com roupas adequadas para diferentes períodos do dia.

Previsão do tempo dia a dia em Campos do Jordão

Segunda-feira (13)
Mínima de 10°C e máxima de 22°C. Céu aberto e poucas nuvens, com manhã fria e tarde ensolarada.

Terça-feira (14)
Mínima de 9°C e máxima de 23°C. Tempo firme e seco, com sol predominante ao longo do dia.

Quarta-feira (15)
Mínima de 11°C e máxima de 24°C. Aumento discreto de nuvens, mas sem previsão de chuva.

Quinta-feira (16)
Mínima de 12°C e máxima de 24°C. Dia ensolarado, com temperaturas mais elevadas à tarde.

Sexta-feira (17)
Mínima de 11°C e máxima de 23°C. Céu parcialmente nublado, mantendo o tempo estável.

Sábado (18)
Mínima de 12°C e máxima de 22°C. Possibilidade remota de chuva isolada, sem impacto relevante.

Domingo (19)
Mínima de 11°C e máxima de 21°C. Maior presença de nuvens e leve queda nas temperaturas.

Clima favorece turismo e atividades ao ar livre

Com a predominância de sol e ausência de chuvas significativas, a semana será considerada ideal para turismo em Campos do Jordão. O clima favorece:

  • Passeios ao ar livre, como trilhas e visitas a pontos turísticos
  • Experiências gastronômicas, especialmente em ambientes com lareira
  • Eventos e programações típicas da temporada de outono

Além disso, o frio nas manhãs e noites reforça o charme característico da cidade nesta época do ano, um dos principais atrativos para visitantes de todo o estado.

Vale do Paraíba terá temperaturas mais elevadas

Enquanto Campos do Jordão mantém o clima ameno de montanha, cidades do entorno, como São José dos Campos e Taubaté, terão temperaturas mais altas ao longo da semana.

Nessas regiões, as máximas devem variar entre 26°C e 29°C, com predomínio de sol e tempo seco, seguindo a tendência geral observada em todo o Sudeste.

Tendência climática para os próximos dias

A tendência, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, é de manutenção do tempo estável, sem a chegada de frentes frias significativas no curto prazo. Isso prolonga o período de clima seco e temperaturas agradáveis na Serra da Mantiqueira.

Para moradores e turistas, o cenário é positivo: dias ensolarados, noites frias e condições ideais para aproveitar tudo o que Campos do Jordão tem a oferecer no outono.

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