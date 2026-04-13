Previsão do tempo em Campos do Jordão: semana terá sol, frio típico de serra e clima ideal para turismo

A previsão indica dias estáveis na Serra da Mantiqueira, com manhãs frias, tardes agradáveis e baixa probabilidade de chuva, cenário que favorece passeios ao ar livre e movimenta o turismo na cidade.
Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o padrão climático deve se manter ao longo de toda a semana, com variações leves de temperatura e aumento de nuvens apenas no fim de semana.
Semana será marcada por frio nas manhãs e tardes agradáveis
O comportamento típico do outono em Campos do Jordão se confirma: temperaturas mais baixas nas primeiras horas do dia, com sensação de frio, e elevação gradual ao longo da tarde, garantindo conforto térmico.
A amplitude térmica — diferença entre mínima e máxima — será uma das características da semana, exigindo atenção dos visitantes com roupas adequadas para diferentes períodos do dia.
Previsão do tempo dia a dia em Campos do Jordão
Segunda-feira (13)
Mínima de 10°C e máxima de 22°C. Céu aberto e poucas nuvens, com manhã fria e tarde ensolarada.
Terça-feira (14)
Mínima de 9°C e máxima de 23°C. Tempo firme e seco, com sol predominante ao longo do dia.
Quarta-feira (15)
Mínima de 11°C e máxima de 24°C. Aumento discreto de nuvens, mas sem previsão de chuva.
Quinta-feira (16)
Mínima de 12°C e máxima de 24°C. Dia ensolarado, com temperaturas mais elevadas à tarde.
Sexta-feira (17)
Mínima de 11°C e máxima de 23°C. Céu parcialmente nublado, mantendo o tempo estável.
Sábado (18)
Mínima de 12°C e máxima de 22°C. Possibilidade remota de chuva isolada, sem impacto relevante.
Domingo (19)
Mínima de 11°C e máxima de 21°C. Maior presença de nuvens e leve queda nas temperaturas.
Clima favorece turismo e atividades ao ar livre
Com a predominância de sol e ausência de chuvas significativas, a semana será considerada ideal para turismo em Campos do Jordão. O clima favorece:
- Passeios ao ar livre, como trilhas e visitas a pontos turísticos
- Experiências gastronômicas, especialmente em ambientes com lareira
- Eventos e programações típicas da temporada de outono
Além disso, o frio nas manhãs e noites reforça o charme característico da cidade nesta época do ano, um dos principais atrativos para visitantes de todo o estado.
Vale do Paraíba terá temperaturas mais elevadas
Enquanto Campos do Jordão mantém o clima ameno de montanha, cidades do entorno, como São José dos Campos e Taubaté, terão temperaturas mais altas ao longo da semana.
Nessas regiões, as máximas devem variar entre 26°C e 29°C, com predomínio de sol e tempo seco, seguindo a tendência geral observada em todo o Sudeste.
Tendência climática para os próximos dias
A tendência, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, é de manutenção do tempo estável, sem a chegada de frentes frias significativas no curto prazo. Isso prolonga o período de clima seco e temperaturas agradáveis na Serra da Mantiqueira.
Para moradores e turistas, o cenário é positivo: dias ensolarados, noites frias e condições ideais para aproveitar tudo o que Campos do Jordão tem a oferecer no outono.