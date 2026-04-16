Programa abre inscrições para estágio remunerado

Cerca de 10 mil estudantes já foram beneficiados pelo BEEM - Foto Governo de SP

Facilitar o acesso de jovens estudantes ao mercado de trabalho. Esse é o objetivo do programa Bolsa Estágio Ensino Médio (BEEM), que no primeiro ano de existência já atendeu cerca de 10 mil alunos da rede estadual. A iniciativa é voltada para os matriculados no ensino médio integrado com cursos técnicos de administração, logística, enfermagem, farmácia, tecnologia, agronegócio, entre outras áreas.

O programa conecta o estudo à rotina profissional para que o aluno coloque em prática o que aprendeu na sala de aula. “O estudante aprende a trabalhar trabalhando. A experiência prática é essencial para desenvolver as habilidades exigidas pelo mercado”, destacou Daniel Barros, subsecretário pedagógico da Secretaria Estadual de Educação.

O contrato é válido por seis meses com carga horária diária de quatro horas de trabalho, o que permite conciliar a experiência prática com os estudos. Durante esse período, o estagiário recebe uma bolsa financeira que varia de R$ 437,99 a R$ 883,66 por mês, dependendo da área de atuação. E o melhor: não é raro as empresas efetivarem os estagiários após o período de contratação

Para participar do programa, basta se inscrever na plataforma do BEEM que permite o acesso direito às oportunidades de estágio, sem a necessidade de entregar currículos pessoalmente. A única exigência é estar matriculado em um curso técnico estadual e possuir frequência acima de 85%.

As inscrições estão abertas até julho no site: https://www.beem.sp.gov.br