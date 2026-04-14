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PATs oferecem quase 10 mil vagas de trabalho

Oportunidades estão nos 200 Postos de Atendimento ao Trabalhador do Estado de São Paulo; no Vale do Paraíba, PAT de Caçapava detém o maior número de vagas

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 14/04/2026 14:54
PAT de Caçapava tem o maior número de vagas da região - Foto: Governo de SP

Atenção trabalhadores que buscam recolocação. Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PAT) estão com 9.931 vagas abertas nas 200 unidades espalhadas pelo Estado de São Paulo. As oportunidades são em diversas áreas de atuação como auxiliar de logística, atendente de lojas e mercados, operador de caixa, operador de telemarketing, repositor de mercadorias, entre outras funções.

No Vale do Paraíba, há 375 vagas e a maior parte delas está no PAT de Caçapava, que conta com 162 ofertas de emprego. Para se candidatar, basta comparecer à unidade mais próxima com RG, CPF e a carteira de trabalho. Vale lembrar que o total de vagas pode variar ao longo do dia já que podem ser preenchidas a qualquer momento. Os PATs também oferecem auxílio gratuito aos trabalhadores. Entre os serviços prestados está a habilitação do Seguro-Desemprego.

Outra opção para entrar no mercado de trabalho é a plataforma Trampolim, que reúne vagas e cursos profissionalizantes. Além da curadoria de oportunidades de trabalho, o Trampolim também conta com uma sessão exclusiva para trabalhadores com 60 anos ou mais, oferecendo microcréditos e cursos de qualificação. Os serviços são gratuitos e podem ser acessados pela internet. Clique aqui.

Já os endereços das 200 unidades do PAT no Estado de São Paulo estão disponíveis no site da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico. Clique aqui para consultar.

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