Esquadrilha da Fumaça promete espetáculo nos céus de Campos do Jordão no próximo domingo (19)

A contagem regressiva já começou. Faltando poucos dias para o aniversário de 152 anos de Campos do Jordão, um dos momentos mais aguardados da programação oficial já tem data, hora e local definidos: a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, marcada para o próximo domingo, 19 de abril, às 14h.

O espetáculo será realizado no Alto da Boa Vista, na região da Pista Sobre as Nuvens, um dos pontos mais altos da cidade e conhecido pela vista privilegiada da Serra da Mantiqueira. O cenário, por si só, já chama atenção — e deve ganhar ainda mais impacto com as manobras aéreas que transformam o céu em palco.

Reconhecida como um dos maiores símbolos da aviação brasileira, a Esquadrilha da Fumaça leva aos céus sete aeronaves A-29 Super Tucano em uma apresentação que combina precisão extrema, sincronia e velocidade. Em cerca de 30 minutos, o público acompanha uma sequência intensa de acrobacias, com cruzamentos em alta velocidade, formações milimetricamente alinhadas e figuras desenhadas no ar que se tornaram marca registrada do grupo.

Mais do que uma exibição técnica, o espetáculo costuma provocar reação imediata do público. O som dos motores ecoando pela serra, aliado à fumaça branca cortando o horizonte, cria uma experiência visual e sensorial que atravessa gerações e transforma cada apresentação em um evento memorável.

A expectativa é de forte movimentação na região do Alto da Boa Vista ao longo do domingo, especialmente por se tratar de uma atração inserida nas comemorações oficiais do aniversário da cidade. A orientação é que o público chegue com antecedência para garantir um bom local de observação.

Como o evento acontece em área aberta, é recomendável levar água, utilizar proteção contra o sol e considerar as condições climáticas da serra. A realização da apresentação depende do tempo, já que a segurança operacional é prioridade para a equipe da Força Aérea Brasileira.

Com a confirmação da Esquadrilha da Fumaça, Campos do Jordão reforça sua programação de aniversário com um evento de grande apelo popular e forte impacto visual. O domingo, dia 19, se desenha como um dos pontos altos das comemorações, com potencial para reunir moradores e visitantes em torno de um espetáculo que combina técnica, emoção e tradição.