Concerto à luz de velas em Campos do Jordão homenageia Milton Nascimento com estreia nacional

A atmosfera intimista criada pela luz de velas será o cenário de um espetáculo inédito em Campos do Jordão. No dia 20 de abril, o tradicional Auditório Claudio Santoro recebe a estreia nacional do concerto “À Luz de Velas”, uma apresentação especial da Cia. Filarmônica que homenageia um dos maiores nomes da música brasileira: Milton Nascimento.

A proposta do espetáculo vai além da música. Em um mundo cada vez mais dominado pela hiperconectividade e pelo excesso de estímulos digitais, a experiência sensorial proporcionada por um concerto à luz de velas resgata uma conexão ancestral da humanidade com o fogo — elemento que, por milhares de anos, foi o centro da vida social, cultural e simbólica.

Se toda a história da humanidade fosse comprimida em um único ano, a invenção da luz elétrica ocuparia apenas alguns segundos finais dessa linha do tempo. Antes disso, a iluminação vinha do fogo — das fogueiras às velas —, que serviam como ponto de encontro, reflexão e convivência. É justamente essa essência que o espetáculo busca recriar: um ambiente de proximidade, emoção e conexão humana.

No palco, a Cia. Filarmônica, que acumula 25 anos de trajetória, apresenta releituras marcantes da obra de Milton Nascimento, com arranjos que transitam entre o erudito e o popular. A apresentação ganha ainda mais força com a participação do cantor e ator Fabiano Medeiros, responsável por dar voz às canções.

Fabiano é reconhecido por sua versatilidade e já chamou a atenção do público ao interpretar Ney Matogrosso no musical “Cazuza, Pro Dia Nascer Feliz”. Sua ligação com a obra de Milton Nascimento também é direta: o artista participou do espetáculo “Tambores de Minas”, onde dividiu o palco com o próprio Milton, interpretando a canção “Caçador de Mim” em um momento que recebeu elogios de diversos músicos.

A formação instrumental da Camerata da Cia. Filarmônica contribui para a construção da atmosfera do concerto, com piano, violinos, viola, violoncelo e contrabaixo, criando uma sonoridade sofisticada e envolvente.

A direção musical é assinada por Júlio Pelloso, violoncelista com formação pela Faculdade Mozarteum e ampla atuação no cenário nacional e internacional. Ao longo da carreira, Pelloso participou de turnês por países como Alemanha, Itália, Estados Unidos e Emirados Árabes, consolidando sua experiência na fusão entre música erudita e popular.

O espetáculo propõe uma imersão completa, onde música, luz e ambiente se unem para criar uma experiência única. Em tempos de consumo rápido de conteúdo, o concerto se posiciona como um convite à pausa, à contemplação e ao encontro presencial — elementos cada vez mais raros na rotina contemporânea.

Serviço

Evento: Concerto à Luz de Velas – Fabiano Medeiros canta Milton Nascimento

Data: 20 de abril

Horário: 21h

Local: Auditório Claudio Santoro

Classificação: Livre

Ingressos:

R$ 80,00 (meia) e R$ 120,00 (inteira antecipado)

Pontos de venda:

Jacques Janine – Galeria das Flores, Capivari

Venda online pela Bilheteria Express

Informações: (11) 99500-3071

Apoio cultural: Parque Hotel, Danguá, Harry Pisek, Di Paolo, La Toscana, Pousada das Hortênsias, D’biagy Hotel, Serra da Estrela, Myrian Doceria e Pousada da Pedra

Realização: Fentanes Produções