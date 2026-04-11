Trem Intercidades para São José dos Campos ganha forma e muda eixo da mobilidade em São Paulo

O governo de São Paulo avançou de forma decisiva em um dos projetos mais estratégicos de mobilidade do estado. O Trem Intercidades (TIC) Eixo Leste, que vai conectar a capital paulista ao Vale do Paraíba, teve seu modelo definido e passará a operar como uma extensão da Linha 13-Jade.

O anúncio foi confirmado pelo governador Tarcísio de Freitas no dia 8 de abril de 2026 e encerra uma fase de estudos técnicos que avaliavam diferentes alternativas de traçado para o projeto.

Com investimento estimado em cerca de R$ 10 bilhões, o novo trem regional surge como uma das principais apostas para reduzir o tempo de viagem entre São Paulo e São José dos Campos, além de criar uma nova lógica de integração ferroviária no estado.

Linha 13-Jade será base do Trem Intercidades

A decisão do governo foi utilizar a Linha 13-Jade como ponto de partida do novo sistema. Atualmente conectando a região da Zona Leste ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, a linha será ampliada até a futura estação Bonsucesso, em Guarulhos.

A partir desse ponto, o traçado seguirá em direção ao Vale do Paraíba, acompanhando o eixo da Rodovia Ayrton Senna e utilizando, em parte, corredores ferroviários já existentes, hoje operados principalmente para transporte de carga.

Essa escolha permite aproveitar uma infraestrutura relativamente recente, reduzindo custos iniciais e acelerando a implementação do projeto.

Bonsucesso se torna ponto estratégico

A futura estação Bonsucesso passa a ter papel central na operação. O local deve funcionar como uma espécie de hub ferroviário, conectando a rede metropolitana ao transporte regional.

Além disso, a proximidade com o Aeroporto Internacional de Guarulhos cria um cenário de integração inédita: passageiros do interior poderão acessar diretamente o principal aeroporto do país por meio do trem.

Esse modelo reforça uma tendência global de integração entre modais — ferroviário e aéreo — já consolidada em países europeus e asiáticos.

Desafios técnicos ainda preocupam especialistas

Apesar do avanço, o projeto enfrenta desafios importantes que podem impactar sua eficiência.

Um dos principais pontos é o compartilhamento de trilhos. Atualmente, parte da operação da Linha 13-Jade já divide vias com outras linhas da CPTM, o que pode gerar gargalos operacionais.

Especialistas defendem que, para garantir desempenho adequado, o Trem Intercidades deverá contar com vias segregadas em boa parte do percurso. Isso evitaria conflitos com trens urbanos, que operam com maior frequência e menor velocidade.

Outro desafio relevante está na geografia entre Guarulhos e o Vale do Paraíba. O trajeto inclui áreas de relevo complexo, exigindo obras de engenharia mais robustas, como túneis e viadutos, para manter uma velocidade média competitiva.

Impacto direto no Vale do Paraíba

O projeto não beneficia apenas São José dos Campos. Cidades do entorno também devem sentir os efeitos da nova infraestrutura.

Entre elas, Jacareí aparece como uma das principais candidatas a receber estação, devido ao crescimento populacional e à forte ligação com a capital.

Outros municípios como Arujá, Santa Isabel e Guararema também aparecem em estudos preliminares, embora ainda sem confirmação oficial.

A ampliação do acesso ferroviário pode reduzir a dependência do transporte rodoviário, especialmente das rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna, hoje sobrecarregadas em horários de pico.

Integração com aeroporto de São José também entra no radar

Outro ponto discutido é a possível conexão indireta com o Aeroporto de São José dos Campos.

Embora o traçado principal não deva passar ao lado do terminal, há propostas para integração via sistemas complementares, como o VLP (Veículo Leve sobre Pneus), ampliando o alcance do projeto dentro da cidade.

Projeto entra em fase decisiva

O cronograma prevê os próximos passos já definidos:

Audiências públicas no segundo semestre de 2026

Publicação do edital no primeiro semestre de 2027

Leilão e concessão no fim de 2027

A expectativa é que o trajeto tenha entre 80 km e 130 km, com tempo de viagem estimado em cerca de 75 minutos entre São Paulo e São José dos Campos.

TIC entra na disputa com outros projetos ferroviários

O Trem Intercidades Eixo Leste integra um pacote maior de investimentos ferroviários do estado, que inclui ligações com Campinas e Sorocaba.

Além disso, o projeto também se posiciona frente a iniciativas privadas, como o TAV Brasil, que pretende conectar São Paulo ao Rio de Janeiro com trens de alta velocidade.

Enquanto o TAV foca em longas distâncias e alta velocidade, o TIC tem proposta mais regional, voltada ao deslocamento diário e à integração metropolitana.

Nova fase da mobilidade paulista

A definição do traçado marca o início de uma nova etapa para o transporte sobre trilhos em São Paulo.

Mais do que reduzir o tempo de viagem, o Trem Intercidades pode redesenhar a dinâmica econômica e urbana entre a capital e o Vale do Paraíba, aproximando regiões que hoje dependem quase exclusivamente das rodovias.

O sucesso do projeto, no entanto, dependerá da execução técnica, da modelagem de concessão e da capacidade de transformar o planejamento em obras concretas.

Se sair do papel como previsto, o TIC Eixo Leste tem potencial para se tornar um dos projetos mais impactantes da infraestrutura paulista nas próximas décadas.