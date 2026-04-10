Inflação sobe em março acima do esperado puxada pela alta dos combustíveis

Gasolina e óleo diesel foram os principais vilões - Foto Rovena Rosa/Agência Brasil

A guerra entre Irã, Israel e Estados Unidos caiu como uma bomba na economia mundial e sobraram estilhaços para o Brasil. A inflação no país em março chegou a 0,88% superando a expectativa do mercado, que previu alta de 0,7%. Em 2026 a inflação está em 1,92%. Já nos últimos 12 meses, acumula 4,14%. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

O grupo Transportes foi um dos vilões de março e fechou o mês com alta de 1,64%. O preço dos combustíveis foi o principal responsável, especialmente a gasolina, que subiu 4,59% impactando a inflação do mês em 0,23%. O óleo diesel saltou 13,90%, mas o impacto foi de 0,03%. Já o etanol registrou aumento de 0,93%.

Alimentação e Bebidas também tiveram forte reajuste, saltando de 0,26% em fevereiro para 1,56% em março. Segundo o IBGE, os produtos que mais subiram foram o tomate (+20,31%), a cebola (+17,25%) e a batata inglesa (+12,17%). Os grupos Saúde e Despesas Pessoais tiveram alta de 0,42% e 0,65%, respectivamente, e também contribuíram para a elevação da inflação.

De acordo com o IBGE, todos os nove grupos de produtos e serviços medidos pelo IPCA tiveram aumento em março. Segundo analistas, o resultado da inflação sofreu influência das incertezas internacionais causadas principalmente pela guerra, que fechou o Estreito de Ormuz, por onde circula cerca de 20% de todo o petróleo consumido no mundo.

Com informações G1, Carta Capital, Veja.