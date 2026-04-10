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Campos do Jordão terá shows de Felipe Araújo e Ramon e Rafael no aniversário de 152 anos

Cantor sertanejo e dupla revelada no The Voice Brasil são as principais atrações da programação gratuita que marca os 152 anos da cidade

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 10/04/2026 20:26

A programação de shows para a comemoração dos 152 anos de Campos do Jordão foi anunciada e terá como destaque duas atrações nacionais em datas consecutivas. A celebração acontece no dia 29 de abril e contará com apresentações musicais como parte central da agenda.

As informações foram divulgadas pelo prefeito da cidade, confirmando os nomes que irão comandar os principais momentos das festividades.

No dia 28 de abril, sobe ao palco a dupla Ramon e Rafael. Já no dia 29 de abril, data oficial do aniversário, o cantor Felipe Araújo será a principal atração da noite. 

Quem são os artistas confirmados

A dupla Ramon e Rafael ganhou projeção nacional após participação no The Voice Brasil. Com um estilo que mistura sertanejo e músicas de inspiração cristã, os artistas vêm se consolidando em apresentações pelo país, especialmente em eventos que reúnem música e mensagens de fé.

Felipe Araújo é um dos nomes mais populares do sertanejo contemporâneo. Com carreira consolidada, o cantor acumula sucessos que alcançaram grande repercussão nas plataformas digitais e rádios, com destaque para músicas românticas e baladas que fazem parte de seu repertório em shows pelo Brasil.

Programação concentra principais atrações musicais

Os shows estão programados para os dias 28 e 29 de abril, concentrando as principais apresentações dentro da agenda comemorativa do município.

Campos do Jordão chega aos 152 anos com uma programação especial e shows voltados à população, marcando a data com apresentações musicais abertas e acessíveis ao público.

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