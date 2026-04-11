Semana Mazzaropi tem programação gratuita neste sábado e domingo em Taubaté

A programação cultural deste fim de semana no Vale do Paraíba ganha um dos seus principais destaques com a realização da 31ª Semana Mazzaropi, que abre ao público geral neste sábado (11) e domingo (12), em Taubaté. O evento acontece no Museu Mazzaropi, com entrada gratuita e uma agenda intensa voltada para todas as idades.

A edição de 2026 tem um significado especial ao marcar os 114 anos de Amácio Mazzaropi, um dos maiores nomes do cinema nacional e símbolo da cultura popular brasileira.

Programação gratuita concentra atrações neste sábado e domingo

Após uma primeira fase dedicada a escolas e grupos organizados ao longo da semana, a Semana Mazzaropi entra agora em seu momento mais aguardado, com programação aberta ao público neste fim de semana.

Neste sábado e domingo, das 8h30 às 17h, o visitante encontra uma agenda completa que combina entretenimento, cultura e experiências interativas. Entre as atrações estão apresentações musicais, espetáculos de dança, oficinas criativas, contação de histórias e atividades voltadas ao público infantil.

O evento também conta com feira de artesanato, praça de alimentação e espaços interativos, criando um ambiente ideal para famílias que buscam opções de lazer acessível na região.

Entre os destaques da programação estão o Show Sambaú, com repertório inspirado nos filmes de Mazzaropi, o espetáculo “Dança no Circo” e a apresentação “De Norte a Sul, Lendas Brasileiras”, que reforçam a proposta de valorizar a cultura popular brasileira.

Experiência cultural valoriza memória e tradição brasileira

Mais do que um evento de entretenimento, a Semana Mazzaropi se consolida como um espaço de valorização da memória cultural e da identidade brasileira.

A programação inclui oficinas de argila, pintura de rosto, confecção de fantoches e exibição de filmes, oferecendo ao público experiências que conectam diferentes gerações ao legado do artista.

Outro destaque é a interação com o personagem Jeca, figura icônica criada por Mazzaropi, além da exposição de carros antigos e apresentações culturais distribuídas ao longo do dia.

O ambiente do evento, inspirado no universo circense — onde o artista iniciou sua trajetória — reforça o caráter imersivo da experiência e amplia o engajamento do público.

Encerramento acontece no domingo com celebração especial

A programação segue até domingo (12), quando acontece o encerramento oficial com o tradicional “Parabéns Mazzaropi”, reunindo visitantes em um momento simbólico de celebração coletiva.

Com entrada gratuita, a Semana Mazzaropi se mantém como um dos eventos culturais mais relevantes do calendário do Vale do Paraíba, atraindo moradores e visitantes interessados em cultura, lazer e experiências autênticas.

Serviço

Evento: 31ª Semana Mazzaropi

Data: 11 e 12 de abril de 2026 (sábado e domingo)

Horário: das 8h30 às 17h

Local: Museu Mazzaropi – Taubaté (SP)

Entrada: gratuita

Neste fim de semana, a combinação entre programação gratuita, atrações culturais e o legado de Amácio Mazzaropi transforma Taubaté em um dos principais destinos para quem busca o que fazer na região.