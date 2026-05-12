Campos do Jordão registra primeira grande geada de 2026 e amanhece com temperaturas de até -4°C

A manhã desta terça-feira, 12 de maio de 2026, entrou para a lista dos dias mais frios do ano em Campos do Jordão. A cidade amanheceu coberta pela primeira grande geada de 2026, com temperaturas negativas, carros congelados e paisagens brancas em diversos pontos da Serra da Mantiqueira.

O frio intenso foi provocado pela forte frente fria que avançou sobre o Sudeste do Brasil nos últimos dias, acompanhada de uma massa de ar polar que derrubou drasticamente as temperaturas em cidades de altitude elevada. Em Campos do Jordão, os efeitos foram ainda mais intensos devido à localização da cidade a mais de 1.600 metros acima do nível do mar.

Logo nas primeiras horas da manhã, moradores e turistas encontraram carros cobertos por gelo, gramados esbranquiçados e bancos congelados em diferentes regiões da cidade. Na Praça João de Sá, o relógio termômetro registrou -2°C pouco antes das 7h da manhã, cenário que rapidamente chamou atenção de quem passava pelo local.

Em áreas mais altas de Campos do Jordão, os termômetros chegaram próximos de -4°C durante a madrugada, consolidando o amanhecer mais gelado de 2026 até agora na cidade mais alta do Brasil.

Primeira geada do ano transforma paisagem de Campos do Jordão

A combinação entre céu limpo durante a madrugada e a forte entrada de ar polar criou as condições ideais para a formação da geada logo ao amanhecer desta terça-feira.

As imagens registradas mostram folhas cobertas por cristais de gelo, veículos congelados e áreas verdes tomadas pelo tradicional "branco" da geada, fenômeno típico das manhãs de inverno na Serra da Mantiqueira.

Além do frio intenso, a cidade também registrou neblina em alguns pontos nas primeiras horas do dia, reforçando ainda mais o clima típico de montanha que transforma Campos do Jordão em um dos destinos mais procurados do Brasil nesta época do ano.

Inverno ainda começa oficialmente em junho

Apesar das temperaturas extremamente baixas registradas nesta terça-feira, o inverno de 2026 ainda não começou oficialmente no Brasil. A estação terá início apenas no dia 21 de junho.

Mesmo assim, a atuação desta forte frente fria antecipou o clima característico da temporada de inverno em Campos do Jordão, trazendo geada e temperaturas negativas ainda na primeira quinzena de maio.

Meteorologistas apontam que o avanço da massa de ar polar foi responsável pela queda acentuada nas temperaturas em diversas cidades do Vale do Paraíba e da Serra da Mantiqueira, mas em Campos do Jordão o fenômeno ganhou ainda mais intensidade por conta da altitude elevada do município.

A previsão indica que as madrugadas devem continuar frias nos próximos dias, mantendo possibilidade de novas formações de geada em áreas mais altas da cidade.