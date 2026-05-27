Carlos Bezerra Jr faz palestra sobre Maio Laranja em Campos do Jordão

Palestrante é reconhecido como referência global em Direitos Humanos - Foto: Carta Capital

Carlos Bezerra Jr, uma referência mundial em Direitos Humanos, participa nesta quinta-feira, 28 de maio, da Campanha Maio Laranja em Campos do Jordão. Ele vai realizar uma palestra no Espaço Cultural Dr. Além sobre prevenção e combate ao abuso infantil. O objetivo é mostrar como identificar e denunciar os casos de violência contra crianças e adolescentes.

Carlos Bezerra vai apresentar os sete passos para o enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil, que estão contidos em uma cartilha de sua autoria. De uma forma prática, didática e com uma linguagem acessível, ele explica detalhadamente as diferenças entre violência física, psicológica e sexual e ensina a identificar sinais físicos e mudanças de comportamento na criança.

A segurança digital também é abordada na palestra, destacando os perigos do ambiente online que podem ser caracterizados como exploração virtual. Bezerra ressalta ainda a importância da criação de uma rede de apoio e proteção.

A palestra no Espaço Cultural Dr. Além, às 10h, é voltada a líderes comunitários, famílias e pessoas interessadas no tema. Não perca a oportunidade e ver e ouvir um dos principais defensores de políticas públicas voltadas para a proteção de crianças e adolescentes no Brasil.

Serviço:

Campanha Maio Laranja – Palestra com Carlos Bezerra Jr

Data: quinta-feira, 28 de maio

Horário: às 10h

Local: Espaço Cultural Dr. Além

Av. Dr. Januário Miraglia, 1582 - Abernéssia, Campos do Jordão - SP