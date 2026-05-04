Departamento de Trânsito terá recursos tecnológicos para agilizar atendimento

Equipe do Departamento de Trânsito de Campos do Jordão - Foto Sérgio Biagioni

Após receber uma nova sede durante as comemorações do aniversário de Campos do Jordão, o Departamento de Operações do Sistema Viário (DSV) também vai ganhar recursos tecnológicos. Segundo o secretário de Segurança e Defesa Civil, José Márcio Nogueira, serão instalados na recepção totens de autoatendimento. “A proposta é oferecer mais autonomia e agilidade ao cidadão”, destacou.

Com o novo recurso, serviços relacionados à mobilidade urbana como emissão de credenciais para estacionamento especial, autorizações para carga e descarga, interdições de vias para obras e eventos, regulamentação de concessões como táxis, vans e trenzinhos turísticos, serão prestados com maior agilidade. A gestão de recursos e de pontuação de multas aplicadas no município também vai ser beneficiada.

A nova sede

Sala do antigo DETRAN foi totalmente reformada - Foto: Sérgio Biagioni

O DSV, que antes funcionava em uma local pequeno e improvisado dentro da Secretaria de Segurança, agora atende ao público na antiga sala do DETRAN, em Vila Abernéssia, que foi totalmente reformada. O espaço estava há anos abandonado e com sérios problemas estruturais, incluindo portas e janelas quebradas e inúmeras infiltrações no telhado que comprometiam o atendimento e a segurança dos funcionários e da população. “O ambiente era um símbolo do descaso, mas agora se tornou um local de respeito”, afirmou o secretário.

As obras tiveram início em janeiro de 2026 e contemplaram intervenções no telhado, renovação de revestimentos, pintura, adequação da infraestrutura interna e também novo mobiliário. R$ 23 mil foram investidos na recuperação. Segundo ao prefeito, a antiga sede funcionava em um lugar tão pequeno que parecia um calabouço. “Hoje, os funcionários têm um ambiente digno, e a população passa a ser atendida com mais qualidade”, afirmou.

A nova sede do DSV está localizada na Rua Benedito Pereira da Silva, s/nº, em Vila Abernéssia, em frente ao Mercado Municipal.