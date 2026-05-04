Senac abre vestibular de Gastronomia em Campos do Jordão com foco em mercado aquecido e oportunidades no setor

Bruno Darlan é formado no curso livre de Cozinheiro, na graduação de Tecnologia em Gastronomia e na pós-graduação em Gestão de Negócios em Serviços de Alimentação, todos pelo Centro Universitário Senac – Campos do Jordão

O Centro Universitário Senac de Campos do Jordão está com inscrições abertas para o vestibular do segundo semestre de 2026 da graduação em Tecnologia em Gastronomia. O processo seletivo pode ser realizado por meio de redação online ou utilizando a nota do Enem (edições entre 2009 e 2025), com início das aulas previsto para agosto.

Reconhecido com nota máxima (5) pelo Ministério da Educação (MEC), o campus se consolida como uma das principais referências em formação gastronômica no país, especialmente por sua estrutura prática e conexão direta com o mercado.

Mercado de alimentação cresce e impulsiona novas carreiras

O cenário é favorável para quem deseja ingressar ou empreender no setor. Dados do IBGE indicam que, em 2024, bares e restaurantes geraram cerca de 230 mil novas vagas de emprego no Brasil, um crescimento de 4,2% em relação ao ano anterior, conforme levantamento da Abrasel.

As perspectivas seguem positivas. Projeções apontam aumento no faturamento do setor impulsionado por fatores como calendário de feriados, eventos e a realização da Copa do Mundo. Já a ANR estima um crescimento médio anual de 7% até 2028 no segmento de foodservice.

Segundo especialistas, esse avanço reforça a necessidade de profissionais qualificados, capazes de atuar não apenas na cozinha, mas também na gestão estratégica de negócios gastronômicos.

Formação vai além da cozinha e prepara para gestão

A graduação em Tecnologia em Gastronomia tem duração de dois anos e oferece uma formação completa, que inclui desde técnicas culinárias até gestão de negócios, sustentabilidade e inovação.

Durante o curso, os alunos têm acesso a uma estrutura robusta, com cozinha pedagógica, laboratórios de confeitaria e panificação, além de espaços voltados à análise sensorial e práticas de bar. Outro diferencial é a integração com o Grande Hotel Campos do Jordão – Hotel-escola Senac, onde os estudantes vivenciam a rotina real do setor.

As aulas acontecem no período noturno, de segunda a sexta-feira, permitindo que os alunos conciliem estudos com outras atividades profissionais.

De aluno a empresário: trajetória inspira novos profissionais

Um dos exemplos de sucesso formados pela instituição é Bruno Darlan, hoje chef e proprietário da Osteria Darlan, em Campos do Jordão.

Sua trajetória começou com um curso gratuito de cozinheiro no próprio Senac, seguido pela graduação em Gastronomia e uma pós-graduação em gestão de negócios na área. Ao longo da carreira, acumulou experiências em restaurantes e hotéis, inclusive fora do estado de São Paulo.

Atualmente, além de empreender, Bruno também atua como docente no curso de Gastronomia do Senac, contribuindo diretamente na formação de novos profissionais.

Ele destaca que o sucesso no setor vai muito além da habilidade culinária. Segundo o chef, entender de gestão, marketing, vendas e relacionamento com o cliente é fundamental para quem deseja crescer na área.

Hospitalidade e visão de negócio são diferenciais

A gastronomia moderna exige um perfil profissional completo. Além do domínio técnico, o mercado valoriza competências como visão estratégica, capacidade de inovação e foco na experiência do cliente.

De acordo com especialistas da área, o profissional precisa acompanhar tendências de consumo, utilizar tecnologia no dia a dia e atuar com responsabilidade ambiental, alinhando eficiência operacional com práticas sustentáveis.

Outro ponto essencial é a hospitalidade, considerada um dos pilares do setor. A experiência do cliente vai além do prato servido, envolvendo atendimento, ambiente e percepção de valor.

Acesso facilitado com bolsas e descontos

Para ampliar o acesso ao ensino superior, o Senac oferece programas de bolsas e descontos que podem chegar a até 50% no valor do curso, além de opções de parcelamento.

A iniciativa busca democratizar o acesso à formação de qualidade, especialmente em um setor com alta demanda por profissionais qualificados.

Como se inscrever no vestibular de Gastronomia 2026

As inscrições para o vestibular digital seguem abertas até o dia 21 de agosto. Os interessados devem acessar o site oficial do Senac para obter mais informações e realizar o cadastro.

O campus está localizado na Avenida Frei Orestes Girardi, em Campos do Jordão, e também oferece cursos técnicos e livres, atendendo desde iniciantes até profissionais em busca de especialização.

Com um mercado em expansão e oportunidades crescentes, a graduação em Gastronomia se apresenta como uma alternativa sólida para quem deseja construir carreira em um dos setores mais dinâmicos da economia brasileira.

Serviço:

Inscrições Vestibular Digital 2026.2 – Graduação de Tecnologia em Gastronomia

Prazo: até 21 de agosto

Informações e inscrições: www.sp.senac.br/graduacao



Centro Universitário Senac – Campos do Jordão

Endereço: Avenida Frei Orestes Girardi, 3.549 – Atalaia – Campos do

Jordão - SP

Informações: https://www.sp.senac.br/centro-universitario-senac-campos-do-jordao