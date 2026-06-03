Campos do Jordão vive expectativa de um dos Corpus Christi mais movimentados dos últimos anos

Campos do Jordão amanhece nesta quinta-feira, 4 de junho, no centro das atenções do turismo nacional. Considerada a principal estância de inverno do Brasil, a cidade da Serra da Mantiqueira figura entre os três destinos mais procurados pelos brasileiros para o feriado prolongado de Corpus Christi, segundo levantamento da Booking.com divulgado pelo Mercado & Eventos.

Ao lado de São Paulo e Rio de Janeiro, Campos do Jordão reforça sua posição como um dos destinos turísticos mais desejados do país justamente no momento em que o frio começa a ganhar força na serra e a cidade se prepara para iniciar oficialmente sua temporada de inverno.

O cenário é de otimismo para empresários, comerciantes, hoteleiros e profissionais ligados ao turismo. Hotéis, pousadas, chalés, restaurantes, cafeterias, parques e atrativos turísticos registram aumento na procura e se preparam para receber milhares de visitantes ao longo dos próximos dias.

Mais do que um simples feriado prolongado, o Corpus Christi representa para Campos do Jordão o primeiro grande movimento turístico do inverno e funciona como um termômetro para os meses de junho e julho, período de maior movimentação econômica da cidade.

Campos do Jordão entra no radar nacional durante o Corpus Christi

A presença de Campos do Jordão entre os destinos mais buscados do Brasil não acontece por acaso. A cidade construiu ao longo das últimas décadas uma marca fortemente associada ao inverno brasileiro. Sua altitude média de 1.628 metros proporciona temperaturas significativamente mais baixas do que as registradas em grande parte do país, criando uma experiência diferenciada para os turistas.

A combinação entre clima frio, gastronomia sofisticada, arquitetura inspirada em vilas europeias, natureza preservada e ampla infraestrutura turística tornou o município uma referência nacional quando o assunto é turismo de inverno.

Para moradores da capital paulista, Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba, Baixada Santista e sul de Minas Gerais, Campos do Jordão representa a oportunidade de viver uma experiência de montanha sem precisar percorrer grandes distâncias.

O reconhecimento nacional demonstrado pelo levantamento da Booking.com reforça a força da marca turística construída pela cidade e evidencia o interesse crescente dos brasileiros por destinos de clima frio.

Feriado marca o início da temporada de inverno na Serra da Mantiqueira

O Corpus Christi possui um significado especial para Campos do Jordão. Tradicionalmente, o feriado é considerado a abertura não oficial da temporada de inverno, período que movimenta a economia local e atrai visitantes de todas as regiões do país.

É justamente neste momento que a cidade começa a viver o clima característico da alta temporada. Restaurantes ampliam equipes, hotéis reforçam serviços, eventos ganham destaque na agenda e o comércio se prepara para receber um fluxo cada vez maior de turistas.

Historicamente, um bom desempenho durante o Corpus Christi costuma antecipar uma temporada positiva para os meses seguintes, especialmente julho, considerado o mês mais movimentado do ano em Campos do Jordão.

A expectativa do setor turístico é que o cenário observado nas últimas semanas se mantenha, consolidando 2026 como mais uma temporada de inverno de forte movimentação.

Frio, sol e clima de montanha: o que esperar do tempo durante o feriado

O clima será um dos principais protagonistas deste Corpus Christi. A previsão aponta predomínio de tempo firme durante a maior parte do feriado, com períodos de sol entre nuvens e baixa probabilidade de chuva. O cenário é considerado ideal para quem pretende aproveitar os passeios ao ar livre, conhecer os atrativos turísticos ou participar da programação religiosa.

As manhãs devem continuar frias, especialmente nas áreas mais elevadas da cidade, com temperaturas variando entre 8°C e 12°C e sensação térmica ainda menor em alguns pontos da Serra da Mantiqueira.

Durante as tardes, os termômetros devem registrar temperaturas agradáveis, proporcionando conforto para caminhadas pelo centro turístico, visitas aos parques e passeios pelos bairros mais tradicionais da cidade.

Já durante a noite, o frio volta a ganhar intensidade, criando o ambiente perfeito para uma das experiências mais procuradas pelos visitantes: desfrutar da gastronomia jordanense em restaurantes com lareira, acompanhados por vinhos, chocolates quentes e fondues.

Por que Campos do Jordão está entre os destinos mais procurados do Brasil

Poucos destinos turísticos brasileiros conseguem reunir tantos atrativos em um único lugar. Campos do Jordão oferece uma combinação rara de clima, natureza, gastronomia, cultura e infraestrutura turística.

As ruas arborizadas, os jardins cuidadosamente mantidos, a arquitetura inspirada em construções europeias e a atmosfera acolhedora criam uma identidade visual imediatamente associada ao inverno.

A cidade também se beneficia de sua localização estratégica. Situada entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, ela se tornou um destino acessível para milhões de brasileiros que desejam aproveitar alguns dias em um ambiente de montanha.

Esse conjunto de fatores ajuda a explicar por que Campos do Jordão continua ocupando posição de destaque entre os destinos turísticos mais procurados do país.

O que atrai milhares de turistas para Campos do Jordão nesta época do ano

O público que visita Campos do Jordão durante o inverno é bastante diversificado. Casais procuram experiências românticas, restaurantes sofisticados e hotéis com lareira. Famílias buscam atrações para crianças, parques e passeios ao ar livre. Grupos de amigos encontram opções de entretenimento, gastronomia e vida noturna.

Já os amantes da natureza encontram na Serra da Mantiqueira um dos cenários mais preservados do estado de São Paulo, com trilhas, mirantes e áreas verdes que se tornam ainda mais bonitas durante os meses frios.

Essa diversidade de experiências permite que a cidade receba visitantes com diferentes perfis e interesses, fortalecendo sua posição como destino turístico completo.

Parque Capivari deve concentrar grande parte do movimento turístico

O Parque Capivari permanece como o principal cartão-postal e ponto de encontro dos turistas. O espaço reúne algumas das atrações mais procuradas da cidade, incluindo o teleférico, a roda-gigante, áreas de convivência, restaurantes, cafeterias e lojas.

Durante os feriados e fins de semana de inverno, o local costuma registrar grande movimentação desde as primeiras horas do dia.

Além das atrações permanentes, o Capivari se tornou um importante polo gastronômico e cultural, funcionando como o coração do turismo jordanense.

Para muitos visitantes, a experiência em Campos do Jordão começa justamente pelas ruas e praças da região central do bairro.

Gastronomia ganha protagonismo durante os dias mais frios do ano

Se o frio atrai turistas para Campos do Jordão, a gastronomia é um dos principais motivos que os fazem retornar. Durante o inverno, a cidade se transforma em um dos mais importantes polos gastronômicos do interior paulista.

Os tradicionais fondues continuam entre os pratos mais procurados, mas a experiência gastronômica vai muito além. Restaurantes especializados em carnes, massas, culinária internacional, cozinha contemporânea e gastronomia regional atraem visitantes durante todo o ano.

Cafeterias, chocolaterias artesanais, cervejarias e adegas também registram aumento significativo na procura durante os dias mais frios.

A combinação entre boa gastronomia e clima de montanha é um dos pilares da experiência turística jordanense.

O que fazer em Campos do Jordão durante o feriado de Corpus Christi

Além do Parque Capivari, a cidade oferece diversas atrações para quem pretende aproveitar o feriado. O Morro do Elefante continua sendo um dos pontos mais fotografados da cidade e oferece uma vista privilegiada da região central.

O Horto Florestal atrai visitantes interessados em natureza, trilhas e contato com a Mata Atlântica.

O Pico do Itapeva proporciona uma das vistas mais impressionantes da Serra da Mantiqueira e permanece entre os destinos favoritos para contemplação e fotografia.

Também fazem parte dos roteiros mais procurados o Palácio Boa Vista, o Museu Felícia Leirner, o Auditório Claudio Santoro, o Museu CARDE, o Portal da Cidade e os diversos mirantes espalhados pelo município.

Eventos ajudam a impulsionar o turismo durante o feriado

A agenda de eventos também contribui para aumentar o fluxo turístico. Entre os destaques está o Chateau Campos do Jordão 2026, que reúne gastronomia, entretenimento e apresentações musicais durante o feriado.

Experiências gastronômicas, eventos privados, encontros culturais e apresentações artísticas complementam a programação e ajudam a ampliar o tempo de permanência dos visitantes na cidade.

A realização desses eventos fortalece a economia local e contribui para consolidar Campos do Jordão como um destino que vai além do turismo contemplativo.

Hotéis, restaurantes e comércio sentem os efeitos positivos do turismo

O impacto do Corpus Christi pode ser percebido em praticamente todos os setores da economia local.

Hotéis, pousadas, restaurantes, bares, cafeterias, lojas, supermercados, postos de combustíveis, motoristas de aplicativos e prestadores de serviços registram aumento no movimento durante o período.

O turismo é a principal atividade econômica de Campos do Jordão e datas como o Corpus Christi exercem papel fundamental na geração de renda, empregos e oportunidades para a população local.

A movimentação observada durante o feriado também influencia diretamente as expectativas para o restante da temporada de inverno.

Tapetes coloridos mantêm viva uma das tradições mais bonitas da cidade

Embora o turismo seja o principal motor econômico do período, Corpus Christi continua sendo uma das celebrações religiosas mais importantes do calendário jordanense.

Uma das tradições mais marcantes da data é a confecção dos tapetes ornamentais que decoram ruas e avenidas da cidade.

Produzidos por voluntários das comunidades católicas, os tapetes utilizam serragem colorida, flores, areia, pó de café e outros materiais para formar desenhos inspirados na fé cristã.

O trabalho começa ainda durante a madrugada e mobiliza dezenas de pessoas, transformando as ruas em verdadeiras obras de arte a céu aberto.

Confira a programação religiosa do Corpus Christi em Campos do Jordão

As celebrações religiosas acontecem em diferentes regiões da cidade. Na Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, em Vila Abernéssia, a programação inclui missa às 7h, adoração ao Santíssimo Sacramento das 8h às 14h30 e missa solene seguida de procissão às 15h.

Na Paróquia São Benedito, em Capivari, a celebração principal ocorre às 15h, seguida de procissão, além de uma missa às 19h.

Na Paróquia Nossa Senhora da Saúde, em Jaguaribe, os fiéis participam da missa às 7h e da celebração das 16h, seguida pela procissão sobre os tapetes confeccionados pela comunidade.

Já a Capela Nossa Senhora das Graças realiza celebração às 19h30.

Campos do Jordão abre a temporada de inverno com cenário favorável para o turismo

O Corpus Christi de 2026 marca o início de uma das épocas mais importantes do ano para Campos do Jordão.

Com reconhecimento nacional, clima favorável, forte procura por hospedagem, programação de eventos e uma estrutura preparada para receber visitantes, a cidade inicia mais uma temporada de inverno cercada de expectativas positivas.

Entre o frio característico da Serra da Mantiqueira, a gastronomia de referência, os atrativos turísticos, os eventos e as manifestações de fé que atravessam gerações, Campos do Jordão reafirma sua posição como principal destino de inverno do Brasil e se prepara para viver semanas de intensa movimentação turística.