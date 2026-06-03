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Corpus Christi abre a temporada de inverno em Campos do Jordão

Principal feriado do ano deve atrair 350 mil turistas; programação de eventos tem shows de funk, pagode, sertanejo e música eletrônica

por: Redação ( Ontem ) - Atualizado: 03/06/2026 17:08
Feriadão de Corpus Christi é o mais movimentado do ano - Foto @correianews

O Feriado de Corpus Christi é o mais esperado do ano em Campos do Jordão pois marca a abertura oficial da Temporada de Inverno na estância. Nesta época, as paisagens se transformam em cenários hibernais com o clima típico da estação, mas o frio não é o único atrativo. Inúmeros eventos previstos para o fim de semana prolongado também devem lotar a cidade mais alta do Brasil.

“Nossa expectativa é receber 350 mil turistas e a taxa de ocupação hoteleira deve ficar entre 85% e 90%”, prevê Fábio Izar, secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico. O movimento intenso pode ser visto já na estrada. Até domingo, 180 mil veículos são esperados na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, principal acesso a Campos do Jordão.

Programação vai do funk à música eletrônica

O feriado mais esperado do ano também é o mais badalado. A programação é eclética, repleta de atrações para todos os gostos. Dia 04 de junho tem Oboé Campos, uma festa temática com a presença de Syon Trio. No set list muito disco, retrô, house, funk e brasilidades. Também no dia 04, a Winter Sessions promete parar Vila Capivari. O tradicional evento de música eletrônica será comandado por Chemical Surf, Bruno Be, Viot e Edu Zottini. Serão mais de 10 horas de balada.

Dias 04, 05 e 06 de junho a festa Chateau Campos comemora 20 anos de história com shows ao pôr do sol. Nattan é a atração principal do evento, que também terá no line-up Juninho Campos, Lud Prado, Bruna Brambilla, Armando Amadeo e muito mais. O palco será o Hotel Castelo Nacional Inn, no bairro Alto da Boa Vista.

O Haras Itapeva recebe pela primeira vez a festa Halo. Serão três noites com o melhor da música eletrônica. Destaque para o Warung Tour, no sábado, com Ruback. Ainda no Pico do Itapeva, o Prana Park recebe a estréia do Winter Days. O festival de Música eletrônica será dias 04 e 05 de junho com os melhores DJs da atualidade. Vintage Culture é uma das atrações principais.

Também vai ter funk no feriadão com o Baile do Presidente, dia 05 de junho, no Tênis Clube, em Capivari. Presenças de MC Cabelinho, MC Tuto e Djs Convidados. Para quem gosta de pagode, Pixote e o cantor Belo são as principais atrações. A música sertaneja também vai marcar presença com show de Clayton e Romário, dia 5, no Campos Hall. A programação traz ainda o cantor Matheuzinho e a dupla de djs Greg e Gont.

A lista de eventos conta ainda com o Campos Winter Festival, Baile in Campos, Soul Campos, e muito mais atrações para você. Escolha o seu artista favorito e divirta-se no feriadão de Corpus Christi em Campos do Jordão!

Corpus Christi 2026

04 de junho - Oboé

Horário: 22h

 Winter Sessions

Local: Pousada C Turismo

Horário: 15h às 22h

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Chateau Campos

Local: Hotel Castelo Nacional Inn

Horário: 15h

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Halo

Local: Haras Itapeva

Horário: 16h

Atração: Maz (Long Set)

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Fire Up Lounge Bar

Local: Rua Vitor Godinho, 72 – Vila Capivari

Horário: 14h às 22h

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Winter Lounge

Local: Rua Dr. Raphael Peregrino Gianotti, 315 – Portal dos Príncipes

Horário: 22h

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Winter Days

Local: Prana Park

Horário: 21h

Atração: Mochakk

05 de junho

Chateau Campos

Local: Hotel Castelo Nacional Inn

Horário: 15h

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Halo

Local: Haras Itapeva

Horário: 16h

Atração: Goodtimes by Illusionize

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Fire Up Lounge Bar

Local: Rua Vitor Godinho, 72 – Vila Capivari

Horário: 14h às 22h

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Winter Lounge

Local: Rua Dr. Raphael Peregrino Gianotti, 315 – Portal dos Príncipes

Horário: 22h

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Campos Winter Festival - Baile do Presidente

Local: Tênis Clube Campos do Jordão

Horário: 16h

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Sertanejo de Inverno

Local: Campos Hall

Horário: 22h

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Winter Days

Local: Prana Park

Horário: 17h

Atração: Vintage Culture

06 de junho

Chateau Campos

Local: Hotel Castelo Nacional Inn

Horário: 14h

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Halo

Local: Haras Itapeva

Horário: 16h

Atração: Warung Tour Campos

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Fire Up Lounge Bar

Local: Rua Vitor Godinho, 72 – Vila Capivari

Horário: 14h às 22h

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Winter Lounge

Local: Rua Dr. Raphael Peregrino Gianotti, 315 – Portal dos Príncipes

Horário: 23h

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Campos Winter Festival

Local: Tênis Clube Campos do Jordão

Horário: 13h

Atração: Me Leva Festival com Belo e Pixote

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Baile in Campos

Local: Prana Park

Horário: 21h

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Soul Campos

Local: Campos Hall

Horário: 22h

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