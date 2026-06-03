Corpus Christi abre a temporada de inverno em Campos do Jordão

O Feriado de Corpus Christi é o mais esperado do ano em Campos do Jordão pois marca a abertura oficial da Temporada de Inverno na estância. Nesta época, as paisagens se transformam em cenários hibernais com o clima típico da estação, mas o frio não é o único atrativo. Inúmeros eventos previstos para o fim de semana prolongado também devem lotar a cidade mais alta do Brasil.
“Nossa expectativa é receber 350 mil turistas e a taxa de ocupação hoteleira deve ficar entre 85% e 90%”, prevê Fábio Izar, secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico. O movimento intenso pode ser visto já na estrada. Até domingo, 180 mil veículos são esperados na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, principal acesso a Campos do Jordão.
Programação vai do funk à música eletrônica
O feriado mais esperado do ano também é o mais badalado. A programação é eclética, repleta de atrações para todos os gostos. Dia 04 de junho tem Oboé Campos, uma festa temática com a presença de Syon Trio. No set list muito disco, retrô, house, funk e brasilidades. Também no dia 04, a Winter Sessions promete parar Vila Capivari. O tradicional evento de música eletrônica será comandado por Chemical Surf, Bruno Be, Viot e Edu Zottini. Serão mais de 10 horas de balada.
Dias 04, 05 e 06 de junho a festa Chateau Campos comemora 20 anos de história com shows ao pôr do sol. Nattan é a atração principal do evento, que também terá no line-up Juninho Campos, Lud Prado, Bruna Brambilla, Armando Amadeo e muito mais. O palco será o Hotel Castelo Nacional Inn, no bairro Alto da Boa Vista.
O Haras Itapeva recebe pela primeira vez a festa Halo. Serão três noites com o melhor da música eletrônica. Destaque para o Warung Tour, no sábado, com Ruback. Ainda no Pico do Itapeva, o Prana Park recebe a estréia do Winter Days. O festival de Música eletrônica será dias 04 e 05 de junho com os melhores DJs da atualidade. Vintage Culture é uma das atrações principais.
Também vai ter funk no feriadão com o Baile do Presidente, dia 05 de junho, no Tênis Clube, em Capivari. Presenças de MC Cabelinho, MC Tuto e Djs Convidados. Para quem gosta de pagode, Pixote e o cantor Belo são as principais atrações. A música sertaneja também vai marcar presença com show de Clayton e Romário, dia 5, no Campos Hall. A programação traz ainda o cantor Matheuzinho e a dupla de djs Greg e Gont.
A lista de eventos conta ainda com o Campos Winter Festival, Baile in Campos, Soul Campos, e muito mais atrações para você. Escolha o seu artista favorito e divirta-se no feriadão de Corpus Christi em Campos do Jordão!
Corpus Christi 2026
04 de junho - Oboé
Horário: 22h
Winter Sessions
Local: Pousada C Turismo
Horário: 15h às 22h
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Chateau Campos
Local: Hotel Castelo Nacional Inn
Horário: 15h
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Halo
Local: Haras Itapeva
Horário: 16h
Atração: Maz (Long Set)
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Fire Up Lounge Bar
Local: Rua Vitor Godinho, 72 – Vila Capivari
Horário: 14h às 22h
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Winter Lounge
Local: Rua Dr. Raphael Peregrino Gianotti, 315 – Portal dos Príncipes
Horário: 22h
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Winter Days
Local: Prana Park
Horário: 21h
Atração: Mochakk
05 de junho
Chateau Campos
Local: Hotel Castelo Nacional Inn
Horário: 15h
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Halo
Local: Haras Itapeva
Horário: 16h
Atração: Goodtimes by Illusionize
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Fire Up Lounge Bar
Local: Rua Vitor Godinho, 72 – Vila Capivari
Horário: 14h às 22h
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Winter Lounge
Local: Rua Dr. Raphael Peregrino Gianotti, 315 – Portal dos Príncipes
Horário: 22h
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Campos Winter Festival - Baile do Presidente
Local: Tênis Clube Campos do Jordão
Horário: 16h
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Sertanejo de Inverno
Local: Campos Hall
Horário: 22h
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Winter Days
Local: Prana Park
Horário: 17h
Atração: Vintage Culture
06 de junho
Chateau Campos
Local: Hotel Castelo Nacional Inn
Horário: 14h
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Halo
Local: Haras Itapeva
Horário: 16h
Atração: Warung Tour Campos
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Fire Up Lounge Bar
Local: Rua Vitor Godinho, 72 – Vila Capivari
Horário: 14h às 22h
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Winter Lounge
Local: Rua Dr. Raphael Peregrino Gianotti, 315 – Portal dos Príncipes
Horário: 23h
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Campos Winter Festival
Local: Tênis Clube Campos do Jordão
Horário: 13h
Atração: Me Leva Festival com Belo e Pixote
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Baile in Campos
Local: Prana Park
Horário: 21h
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Soul Campos
Local: Campos Hall
Horário: 22h