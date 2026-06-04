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Frio de 3°C e chegada dos primeiros turistas marcam abertura da temporada de inverno em Campos do Jordão

Cidade amanheceu gelada nesta quinta-feira de Corpus Christi e já registra intensa movimentação de visitantes no principal destino de inverno do Brasil

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 04/06/2026 09:14

Campos do Jordão amanheceu nesta quinta-feira, 4 de junho de 2026, com um cenário que os apaixonados pelo frio aguardavam há meses. Os termômetros registraram cerca de 3°C nas primeiras horas da manhã, enquanto o céu aberto e o sol iluminavam as montanhas da Serra da Mantiqueira, criando um dos cartões-postais mais tradicionais da cidade mais alta do Brasil.

O dia marca não apenas o início do feriado prolongado de Corpus Christi, mas também a abertura prática da temporada de inverno jordanense, período responsável por movimentar milhões de reais na economia local e atrair visitantes de diversas regiões do país.

Logo nas primeiras horas da manhã, o movimento já podia ser observado no Portal de Entrada de Campos do Jordão. Turistas que chegaram durante a madrugada ou nas primeiras horas do dia aproveitaram o frio intenso para registrar fotografias e iniciar o feriado em um dos destinos mais procurados do estado de São Paulo.

A previsão indica temperaturas variando entre mínima de 3°C e máxima de 15°C ao longo desta quinta-feira, proporcionando condições ideais para passeios ao ar livre, visitas aos atrativos turísticos e experiências gastronômicas que se tornaram marcas registradas da cidade.

Portal de Entrada já registra chegada de turistas

Considerado um dos pontos mais fotografados de Campos do Jordão, o Portal de Entrada voltou a se transformar em parada obrigatória para quem chega à cidade neste início de feriadão.

Ao longo da manhã, dezenas de visitantes aproveitaram o local para registrar o momento da chegada. Famílias, casais e grupos de amigos encontraram um cenário típico do inverno jordanense, com céu azul, ar seco e temperaturas baixas.

A expectativa do setor turístico é de aumento gradual no fluxo de visitantes ao longo do dia, especialmente durante a tarde e a noite, quando o movimento na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro costuma se intensificar.

Corpus Christi é considerado um dos feriados mais importantes para o turismo local

Historicamente, o feriado de Corpus Christi representa um dos momentos mais aguardados pelo setor turístico de Campos do Jordão.

Embora o inverno comece oficialmente apenas no fim de junho, é justamente durante o Corpus Christi que muitos turistas realizam a primeira viagem da temporada em busca do frio da Serra da Mantiqueira.

O período funciona como uma espécie de aquecimento para os meses de junho, julho e agosto, quando a cidade recebe seu maior fluxo de visitantes do ano.

Hotéis, pousadas, restaurantes, cafeterias, chocolaterias, cervejarias artesanais e diversos atrativos turísticos se preparam há semanas para atender ao aumento da demanda.

Frio reforça o principal atrativo da cidade

Se existe um elemento capaz de transformar completamente a atmosfera de Campos do Jordão, esse elemento é o frio.

As baixas temperaturas registradas nesta quinta-feira ajudam a reforçar a imagem construída ao longo de décadas pela cidade, que se consolidou como o principal destino de inverno do Brasil.

Durante o amanhecer, moradores e visitantes puderam observar gramados cobertos por orvalho, montanhas envolvidas pela luz suave da manhã e um clima que remete aos tradicionais destinos serranos europeus.

Essa combinação entre natureza, arquitetura, gastronomia e clima frio é justamente o que faz de Campos do Jordão uma das cidades turísticas mais desejadas do país durante esta época do ano.

Comércio e gastronomia esperam movimento intenso

A chegada do frio também representa uma excelente notícia para o comércio local.

Restaurantes especializados em fondue, massas, trutas e gastronomia de montanha devem registrar grande movimento ao longo do feriado. O mesmo acontece com cafeterias, chocolaterias e lojas de roupas de inverno espalhadas pelos principais centros comerciais da cidade.

O tradicional bairro do Capivari, principal polo turístico de Campos do Jordão, deverá concentrar grande parte da movimentação nos próximos dias.

Além do Capivari, outros locais bastante procurados incluem o Parque Capivari, o Morro do Elefante, o Horto Florestal, o Parque da Cerejeira, o Museu CARDE, o Parque Bambuí e diversos mirantes distribuídos pela Serra da Mantiqueira.

Vale do Paraíba e capital paulista lideram fluxo de visitantes

Grande parte dos turistas que chegam a Campos do Jordão durante o Corpus Christi tem origem na capital paulista, Região Metropolitana de Campinas, Vale do Paraíba e Sul de Minas Gerais.

Cidades como São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Aparecida tradicionalmente registram aumento no fluxo de veículos em direção à Serra da Mantiqueira durante este período.

A proximidade com a capital paulista também faz com que muitos visitantes optem por viagens de curta duração, aproveitando o feriado para desfrutar do clima frio sem precisar percorrer grandes distâncias.

Previsão indica manutenção do clima típico de inverno

A boa notícia para quem pretende visitar Campos do Jordão durante o feriado é que as condições climáticas devem continuar favoráveis nos próximos dias.

As temperaturas seguem baixas durante as manhãs e noites, enquanto as tardes tendem a permanecer agradáveis, característica bastante comum nesta época do ano na Serra da Mantiqueira.

Esse padrão climático contribui para a realização de passeios ao ar livre, visitas a parques e caminhadas pelos principais pontos turísticos da cidade.

Temporada de inverno 2026 começa com cenário promissor

O amanhecer gelado desta quinta-feira reforça aquilo que empresários, moradores e turistas aguardavam desde o fim do último inverno: a chegada da temporada mais importante para a economia de Campos do Jordão.

Com temperaturas próximas dos 3°C, céu aberto e os primeiros visitantes ocupando hotéis, pousadas e atrações turísticas, a cidade inicia oficialmente um dos períodos mais movimentados do ano.

Para quem escolheu a Serra da Mantiqueira neste Corpus Christi, a experiência não poderia começar de forma mais simbólica: frio intenso, belas paisagens e o clima acolhedor que transformou Campos do Jordão em referência nacional quando o assunto é turismo de inverno.

E se a manhã desta quinta-feira servir de indicativo para as próximas semanas, a temporada de inverno 2026 promete ser uma das mais movimentadas dos últimos anos na cidade mais alta do Brasil.

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