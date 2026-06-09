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Municípios paulistas receberão R$ 801 milhões para gestão da saúde

Recursos serão destinados ao fortalecimento da atenção básica; ampliação da cobertura vacinal e redução da mortalidade infantil estão entre as ações beneficiadas

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 09/06/2026 16:07
IGM SUS Paulista já repassou mais de R$ 1,5 bilhão aos municípios - Foto: Governo de SP / divulgação

A saúde pública no Estado de São Paulo vai receber uma injeção financeira da ordem de R$ 801 milhões. Desse total, R$ 600 milhões são provenientes de emendas parlamentares, e os 200 milhões restantes correspondem à nova parcela do Programa de Incentivo à Gestão Municipal (IGM SUS Paulista), uma iniciativa do Governo de São Paulo voltado ao fortalecimento da atenção básica.

Segundo o governador Tarcísio de Freitas, os recursos serão distribuídos aos 645 municípios paulistas. “A entrega dos recursos do Incentivo à Gestão Municipal somados à extensão da Tabela SUS Paulista para os hospitais municipais, que foi regulamentada recentemente, chegamos a R$ 1,56 bilhão investidos na saúde”, afirmou.

Os repasses deverão ser utilizados para o custeio e para investimentos voltados à ampliação da capacidade de atendimento e à qualificação dos serviços prestados. Campanhas de vacinação, ações de redução à mortalidade infantil, acompanhamento de gestantes diagnosticadas com sífilis, enfrentamento de arboviroses urbanas e o fortalecimento da Estratégia de Saúde da Família (ESF) também serão beneficiados.

IGM SUS Paulista

O Programa de Incentivo à Gestão Municipal (IGM SUS Paulista) é uma estratégia do Governo de São Paulo para a regionalização da saúde que ampliou significativamente os repasses à atenção básica. Os valores subiram de R$ 4 per capita para entre R$ 15 e R$ 40 por habitante. A verba é definida de acordo com critérios de desempenho, além das necessidades de cada município.

Mais de R$1,5 bilhão já foram repassados às prefeituras paulistas para a reorganização das redes locais de saúde. O dinheiro anunciado na terça-feira, 09 de junho, será transferido para os fundos municipais de saúde até o final do mês.

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