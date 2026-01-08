Cynthia Luz lança projeto “Cynthia Convida” na Toka com show ao lado de Rael em São José dos Campos

A cantora e compositora Cynthia Luz apresenta no dia 23 de janeiro, a partir das 20h, um novo projeto artístico em São José dos Campos. Intitulado “Cynthia Convida”, o formato estreia na Toka Eventos e terá como primeiro convidado o cantor Rael, um dos nomes mais reconhecidos da música urbana nacional.

Natural de São José dos Campos, Cynthia Luz retorna ao palco da cidade natal com uma proposta que privilegia encontros musicais, troca de repertórios e diálogo entre diferentes vertentes do rap, do R&B e da MPB contemporânea. A apresentação marca a primeira vez da artista na Toka neste formato e inaugura uma série de shows colaborativos pensados para valorizar identidade, diversidade sonora e conexão com o público.

O repertório da noite inclui canções que consolidaram a trajetória de Cynthia Luz no cenário nacional, como “Olhares”, “Me Negaram Amor”, “Vai Embora” e “Sou Mulher”. As músicas abordam temas ligados a relações humanas, vivências urbanas e empoderamento feminino, características recorrentes na obra da artista.

Para dividir o palco, Cynthia convidou Rael, conhecido pela versatilidade musical e pela capacidade de transitar entre gêneros. No show, o público deve ouvir sucessos como “Envolvidão”, “Aurora Boreal”, “Ela Me Chamou” e “Flor de Aruanda”, canções que refletem a mistura de rap, soul, reggae e MPB presente em sua carreira.

O encontro propõe um diálogo artístico entre dois músicos que compartilham afinidades estéticas e narrativas, reforçando a força da música urbana brasileira como espaço de expressão cultural e diversidade.Os ingressos antecipados estão à venda com desconto pelo site zig.tickets.

Espaço de referência na cena musical

A Toka é um dos principais espaços de eventos de São José dos Campos e se destaca pela curadoria musical consistente, estrutura completa e proposta de experiências imersivas. Com palco 360º, a casa oferece uma relação mais próxima entre artistas e público, criando um ambiente de intensa interação durante as apresentações.

Reconhecida por receber grandes nomes da música nacional e por manter uma agenda variada e atual, a Toka se consolidou como referência regional em eventos que unem música, experiência e público engajado.

Serviço

Evento: Cynthia Luz – Projeto “Cynthia Convida” com RaelLocal: Toka Eventos – Rua Carlos Marcondes, 501 – Limoeiro (próximo à Faculdade UNIP)

Data: 23 de janeiroHorário: a partir das 20h

Ingressos: zig.tickets