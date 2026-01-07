Pesquisa quer saber o que você pensa sobre o Turismo no Estado de São Paulo

Prazo para população opinar termina dia 31 de janeiro - Foto @correianews

O Estado de São Paulo conta atualmente 78 estâncias turísticas e mais 136 municípios de interesse turístico, que possuem grande potencial para se tornarem estâncias. A atividade nessas localidades reponde por quase 10% do PIB estadual. Mas, quais os impactos que a riqueza gerada pelo Turismo provoca no dia a dia da população? Para responder a essa e outras perguntas, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) criou um questionário para saber como os paulistas veem o turismo na cidade e na região onde vivem.

Trata-se da 6ª edição da Pesquisa de Percepção do Turismo aplicada junto aos moradores dos destinos turísticos de São Paulo. São, ao todo, 30 questões que abordam temas como geração de renda, qualidade de vida, acesso aos atrativos turísticos, a preservação da cultura e tradições locais, os impactos no meio ambiente, entre outros assuntos. O questionário foi elaborado pelo Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), um dos braços da Setur-SP.

O objetivo é identificar como o Turismo interfere na vida das pessoas. As respostas servirão de base para o planejamento de políticas públicas em prol do Turismo sustentável. “Esta pesquisa é um importante indicador da sustentabilidade do turismo nas cidades, quando se trata do ponto de vista do morador sobre os impactos econômicos, ambientais e socioculturais do turismo na região. Através dos seus resultados, os gestores podem identificar iniciativas que devem ser mantidas e as que precisam de melhorias no desenvolvimento de políticas públicas e tomadas de decisão”, destacou o secretário de Turismo e Viagens do Estado, Roberto de Lucena.

O levantamento começou dia 10 de novembro de 2025 e o prazo para responder ao questionário termina no próximo dia 31 de janeiro. Não perca essa oportunidade! Clique aqui para responder à pesquisa