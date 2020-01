Férias no Museu: Caça aos Detalhes 06/02/2020

Com imagens de detalhes das esculturas do nosso acervo, que servirão como um mapa, os visitantes serão convidados a encontrar a obra do museu correspondente à foto. Nessa ação, os participantes se aproximarão das obras de Felícia Leirner de uma forma lúdica e reconhecerão que as visitas aos Museus podem ser muito divertidas!

Local: Museu Felícia Leirner – Auditório Claudio Santoro (Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1.880 – Alto da Boa Vista – Campos do Jordão/SP)

Horário: às quintas-feiras, das 11h às 12h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: inteira R$10,00 e meia R$5,00 (estudante e idoso) – política de gratuidade: www.museufelicialeirner.org.br

#SejaSolidário – O participante pode optar por contribuir com a doação de livros infanto-juvenis, que serão utilizados no projeto “A Cada Livro Perdido, um Leitor Encontrado”