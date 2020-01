Recital Lírico com Soprano e Barítono

Confira o programa da noite

G. Puccini – Chi il bel sogno di Doretta (ópera La Rondine)

G. Bizet – Votre toast (Toreador Song) (ópera Carmen)

G. Verdi – Sempre libera (ópera La Traviata)

G. Puccini – Vissi d’arte (ópera Tosca)

C. Santoro / V. de Moraes

Pregão da saudade (Canções de Amor, 2ª série, 2.)

Acalanto da rosa (Canções de Amor, 1ª série, 2.)

Amor em lágrimas (Três Canções Populares, 2.)

F. Lehár – Dein ist mein ganzes Herz (opereta O país do sorriso)

G. Puccini – O mio babbino caro (ópera Gianni Schicchi)

E. Di Capua – ‘O sole mio

L. Dalla – Caruso

D. Modugno – Volare

A. L. Webber – All I ask of you (musical O fantasma da ópera)

Programe-se

Recital lírico com Soprano Karen Stephanie e barítono Johnny França

Dia: Sábado, 11 de Janeiro de 2020

Horário: 19h

Local: Hotel Toriba

Endereço: Ernesto Diederichsen 2962, Campos do Jordão

Ingressos: Gratuitos para hóspedes do hotel. Para não-hóspedes R$ 50,00 (valor abatido em caso de consumo nos restaurantes e bares do hotel)