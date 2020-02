Cortejo e Matinê 24/02/2020

E aí, já escolheu a sua fantasia?! Na matinê de Carnaval, o Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro receberão o Grupo de Marchinhas SambaNewSound, de Campos do Jordão. Os músicos farão um cortejo pelo museu, até à Concha Acústica, animando os visitantes com trompetes, trombone, bumbo, bateria, teclado e vocal, além de interpretar sucessos dos carnavais de rua como “Allah-Lá-Ô”, de Haroldo Lobo-Nássara, “Abre Alas”, de Chiquinha Gonzaga e “Mamãe Eu Quero”, de Jararaca-Vicente Paiva. Durante as apresentações o público será convidado a confeccionar suas máscaras para cair na folia junto à equipe de educadores. Venha pular com a gente!

Dias: Domingo, Segunda e Terça, 23, 24 e 25 de Fevereiro de 2020

Horário: Das 16h às 17h30

Entrada: Domingo: gratuita / Segunda e Terça R$10,00 e meia R$5,00 (estudante e idoso)