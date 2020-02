Folia no Museu: Furunfunfum no Carnaval

No domingo de Carnaval, Museu e Auditório trarão um espetáculo que dará um novo ânimo ao feriado! Mais do que resgatar o passado, Furunfunfum no Carnaval pretende conectar os tão memoráveis “Carnavais do Passado” aos da atualidade. Será uma festa diferente, conduzida por músicos-atores, com canções carnavalescas de diferentes épocas, interpretadas ao vivo e com muita alegria. O espetáculo é, acima de tudo, um baile de Carnaval para crianças de todas as idades. Imperdível!

Dia: Domingo, 23 de Fevereiro de 2020

Horário: Das 19h às 20h

Entrada: Inteira R$ 30,00, Meia R$ 15,00 e Jordanense R$ 20,00

Ponto de Venda: No local

Venda on-line: www.sympla.com.br/furunfunfumnocarnaval