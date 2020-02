Marchinhas Itinerantes no Centrinho 25/02/2020

Quem estiver no centro turístico de Vila Capivari poderá curtir um pouco do Carnaval tradicional. Bandas de Marchinhas itinerantes e Bonecos Gigantes animam o calçadão, onde ficam os barzinhos e restaurantes. Os grupos culturais realizam apresentações alternadas do dia 22 ao dia 25 de Fevereiro das 14h até às 20h.