Duo com Soprano e Tenor no Hotel Toriba

Os artistas apresentarão um programa com árias de óperas célebres e ainda algumas canções populares e de

musicais. Tem destaque no repertório de óperas os duetos “Lippen schweigen”, de A Viúva Alegre, de Leár, “Là ci darem la mano”, de Don Giovanni, de Mozart, e o célebre “Libiamo ne’lieti calici”, também conhecido como “Brindisi”, de La Traviata, de Verdi. No repertório popular tem destaque as canções “Lua Branca”, de Chiquinha Gonzaga, “My way”, de Claude François na versão de Paul Anka, e “Con te partirò”, de Francesco Sartori.