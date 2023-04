Mostra de Cinema Infantil – Zootopia

“ZOOTOPIA” É A ATRAÇÃO DO MÊS DE ABRIL NO CINEMIS DO ESPAÇO CULTURAL

Acontece na próxima quarta-feira, dia 26 de abril, em dois horários, no Espaço Cultural Dr Alem, a segunda Mostra de Cinema Infantil do Ponto MIS do ano em Campos do Jordão.

O filme selecionado é “Zootopia, Essa Cidade é o Bicho” (2016), filme que conta a história de Judy Hopps, uma coelha com o sonho de se tornar policial na cidade de Zootopia, e da raposa sagaz Nick Wilde, que ganha a vida na base da trapaça. Juntos terão de superar suas diferenças para desvendar um caso relevante em Zootopia.

As projeções acontecem às 09h e às 13:30h, sempre de forma gratuita e dirigidas aos alunos das escolas públicas e privadas – ainda que abertas ao público de todas as idades.

O projeto é uma parceria da Prefeitura de Campos do Jordão com o Museu da Imagem e do Som e a Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa de São Paulo.