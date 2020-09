10 Imóveis para Venda em Campos do Jordão, uma Excelente Oportunidade

O mercado imobiliário de Campos do Jordão está em alta, muitos tem vindo para a cidade em busca de oportunidades para investimentos, com a taxa de juros baixa, o cenário favorece o setor que tem apresentado crescimentos significados durante o período da pandemia.

Alguns especialistas apontam que a queda na taxa de juros sempre valorizam os ativos imobiliários. Como Campos do Jordão fica bem próximo das principais capitais brasileiras e oferece uma estrutura peculiar com características únicas, as quais favorecem aqueles que procuram por uma vida mais sadia, tranquila, segura, em contato com a natureza exuberante da montanha, a cidade se tornou uma excelente opção para quem quer morar, investir ou deseja adquirir um imóvel aqui.

Diante do momento atual, entramos em contato com 2 imobiliárias especializadas em Campos do Jordão, para nos fornecer algumas oportunidades disponíveis no mercado.

Os primeiros imóveis, foram enviados pela imobiliária Guanabara Special House, especializada em imóveis de Alto Padrão, possui uma equipe preparada para oferecer todo o apoio necessário para que você adquira um imóvel que se encaixe perfeitamente no seu estilo de vida.

Entramos em contato também, com a Muratori Imóveis uma das mais conhecidas imobiliárias de Campos do Jordão, no mercado desde 1978, a Muratori está localizada na praça São Benedito em Vila Capivari, a pracinha mais famosa da cidade, a imobiliária procura manter uma equipe sempre pronta a oferecer toda orientação necessário para uma compra segura, e um pós venda que satisfaça aos anseios de quem deseja adquirir um imóvel na montanha.

Veja algumas das mais charmosas e sofisticadas casas à venda em Campos do Jordão, disponibilizadas pela equipe da Guanabara Special House