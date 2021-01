Campos do Jordão ganha ação “Foto do Dia” nas Redes Sociais

Campos do Jordão é uma cidade para se visitar ano todo, independente da época do ano a “Suíça Brasileira” oferece uma natureza exuberante e um clima que atrai turistas 365 dias do ano, foi pensando nisso que nasceu a ideia da ação Foto do Dia de Campos do Jordão.

O objetivo da ação é registrar imagens diariamente da cidade, imagens que sejam feitas no próprio dia, a princípio serão selecionadas fotos aleatórias enviadas pelos nossos seguidores ou até mesmo feitas por nós do Portal NetCampos.

Em um segundo momento serão sugeridos temas diversos para deixar a ideia mais divertida.

Os que desejarem participar deverão utilizar a #photodaycamposdojordao ou enviar imagens do dia em nossos grupos do WhatsApp ou por meio de mensagens na página de Campos do Jordão no facebook (@camposdojordao) ou via direct no instagram (@portalnetcampos).

As fotos selecionadas serão publicadas em nossas redes sociais e marcado o autor das imagens na descrição das respectivas publicações.

Participe e nos ajude a registrar fotos de Campos do Jordão durante todo o ano de 2021.